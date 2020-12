Sony Playstation 5 :

Bohemia Interactive a annoncé que Vigor, son jeu de survie d’action multijoueur, est maintenant disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 Entièrement gratuit pour tous les joueurs en Espagne et dans le reste du monde, en plus de ceux existants pour Switch et Xbox One.

Les versions PlayStation

Profitant de l’occasion, le studio de développement a tenu à commenter qu’ils incluraient un croisement entre PlayStation 4 et PlayStation 5, quelque chose qui affectera également notre progression, donc nos progrès et les achats que nous faisons se poursuivront, quelle que soit la plate-forme Sony que nous utilisons pour jouer.

Concernant les différences entre les versions, celle de PlayStation 4 comprend toutes les fonctionnalités et le même gameplay que l’on peut expérimenter sur d’autres consoles, tandis que la PlayStation 5 bénéficiera principalement de minimisez les temps de chargement et montrez-nous le jeu en résolution 4K.

Un jeu gratuit réussi

Parmi toutes ses versions, Le titre a déjà été téléchargé par plus de 5 millions de joueurs et dans celui-ci, nous devrons construire un abri et obtenir tout ce dont nous avons besoin pour survivre dans un environnement hostile où des fusillades tendues nous attendent.. Il a aussi des modes compétitifs et c’est à nous de décider si nous voulons jouer seuls ou forger des alliances avec d’autres joueurs pour travailler en équipe et assurer notre succès.

Bien sûr, comme d’habitude lors du lancement d’un jeu, la société en a profité pour distribuer une nouvelle bande-annonce dans laquelle on peut voir plus d’une minute et demie de séquences tirées directement de son gameplay, ce qui nous permet d’avoir une meilleure idée de ce qu’il offre exactement et de ce que c’est que de survivre dans les terres froides de Norvège.