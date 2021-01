Sony Playstation 5 :

La société, connue pour ses fantastiques ports pour Nintendo Switch, a parlé un peu plus en profondeur de son développement.

Dans une récente interview avec Automaton Media, Andy Fong et Lukas Codr ont parlé du processus de leurs ports vers Switch, car ils étaient en charge d’apporter Dark Souls: Remastered, BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection et plus sur la console. Virtuos a confirmé que le studio dispose d’un studio dédié aux projets Nintendo Switch, mais ils ont également parlé de son développement en modes TV / Dock et de la force de l’entreprise en ce qui concerne la gestion des ports pour la console.

“Oui, nous avons une équipe d’experts qui travaille sur des projets de développement pour Nintendo Switch. Celui de Shanghai compte 40 programmeurs et celui de Chengdu 20”, déclare Andy Fong. «Les ports sont dirigés par un producteur qui travaille en étroite collaboration avec le directeur technique et le directeur artistique est en charge des ingénieurs et des artistes de chaque équipe. Selon les projets, nous avons aussi un data manager pour créer des démos, d’autres se développent, beaucoup sont en charge. en charge des contrôles et de l’interface utilisateur et autres contrôles de qualité », a complété Lukas Codr.

En ce qui concerne les différences de performances entre la station d’accueil et l’ordinateur portable, Fong répond: «Les vitesses d’horloge du GPU sont deux fois plus rapides à la télévision et la résolution est inférieure en mode ordinateur portable; si à la télévision, c’est 1080p, le mode ordinateur portable est un 66% du mode TV, donc ce serait 720p. Dans nos expériences, il est facile de voir des performances optimales ou médiocres en mode TV, bien que l’équipe QA joue dans les deux modes pour collecter des données, bien qu’en général les tonalités, nous disons que les performances diminuent à la télévision lorsqu’il y a beaucoup de particules transparentes ou d’effets de post-traitement.

“Ce n’est pas toujours le cas, nous l’avons donc tous testé car notre objectif est de fournir une qualité visuelle dans les deux modes, au-delà de la résolution. Nous faisons donc de notre mieux pour optimiser les deux modes autant que possible.” Cependant, ils s’interrogent également sur leurs points forts lors de la création ports pour Switch, auquel Fong répond qu’ils ont une décennie d’expérience dans le développement de jeux pour une grande variété d’appareils de toutes capacités. “En particulier, dans les ports mobiles et portables.”

«Nous avons également de l’expérience dans diverses technologies, y compris des moteurs comme Unreal Engine 3/4, Unity et des moteurs internes. Cela nous a aidés à comprendre chacune d’elles et à l’intégrer dans nos stratégies. Commentaires du Codr que, comme eux, d’autres sociétés ont progressivement amélioré leurs techniques de ports Switch. “Premièrement, les projets ont des optimisations simples et sûres, puisque leurs forces et faiblesses sont étudiées, en fait nos ingénieurs et artistes continuent d’acquérir de l’expérience en travaillant sur des projets.”

“Nous avons acquis beaucoup de compétences et de connaissances, donc je peux dire que nous sommes bien au-dessus des équipes qui sont moins expérimentées,” finit par dire Codr.

La source: Nintendo tout