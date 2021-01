Sony Playstation 5 :

Arts visuels est une étude interne de Studios PlayStation s’installe à San Diego. Les utilisateurs de consoles Sony auront vu ce nom dans le générique de nombreux jeux exclusifs, mais peut-être pas, puisqu’ils ne sont jamais apparus en première page. leur travail est de soutenir Naughty Dog, Sony Santa Monica, Guerrilla Games et d’autres sociétés renommées de la société japonaise et des tiers tels que Crystal Dynamics et Respawn. Jusqu’à maintenant. Il ancien chef de studio dit qu’il a construit une équipe sur laquelle les gens de San Diego peuvent travailler nouvelles livraisons de propriétés intellectuelles réglées de Sony.

Michael Mumbauer Il a servi pendant 13 ans, jusqu’en novembre 2020, en tant que chef d’équipe et cadre supérieur. Dans son profil sur le réseau social professionnel LinkedIn, il explique que sa dernière réalisation “a été de construire un équipe de développement toute nouvelle et stellaire pour PlayStation. “La description continue:” Situé à San Diego et utilisant un moteur de technologie propriétaire, cette équipe a été formée pour s’appuyer sur des sagas existantes et créez des histoires totalement nouvelles pour le La prochaine génération des joueurs “.

Les rumeurs indiquent un nouveau Uncharted

Il est suffisamment ambigu pour que les joueurs n’aient aucune idée réelle du type de jeu auquel ils jouaient auparavant. Sony l’annonce officiellement. Cependant, il est clair qu’ils développeront de nouvelles histoires pour sagas existantes de PlayStation Studios et que pour cela ils utiliseront un nouveau moteur graphique optimisé pour la prochaine génération, c’est-à-dire Playstation 5.

Depuis quelques années, on spécule que ce titre est un nouveau Inexploré, puisque les arts visuels ramasseront le témoignage d’un Naughty Dog plus axé sur The Last of Us et de nouvelles propriétés intellectuelles. Les rumeurs ont commencé avec un tweet de Fiona Cherbak, ancienne responsable du recrutement chez Sony, qui recherchait un animateur de gameplay avec expérience dans des “aventures d’action à la troisième personne”.

Lead Gameplay Animator recherché! Êtes-vous un animateur de gameplay expérimenté et technique avec un penchant pour les jeux d’action / aventure à la troisième personne de haute qualité? PlayStation Visual Arts dispose d’une nouvelle équipe de développement de jeux en partenariat avec un grand studio Sony. Envie d’en savoir plus? DM, s’il vous plaît. pic.twitter.com/1pXJN6Hj8H – Fiona Cherbak (@fcherbak) 12 septembre 2018

Suivre avec Uncharted, le film Il sortira le 16 juillet 2021. Le film avec Tom Holland nous présentera un jeune Nathan Drake et aura des stars comme Antonio Banderas. Concernant l’avenir de la saga dans le jeu vidéo, on ne le sait pas avec certitude, bien que Naughty Dog fait quelque chose de “très cool”.