Ces derniers jours et coïncidant avec le lancement de Cyberpunk 2077 en Espagne et dans le monde, on parle beaucoup du grand nombre d’erreurs de programmation dont il souffre actuellement et de ses conversions douteuses pour PlayStation 4 et Xbox One. Mais, à quoi cela ressemble-t-il vraiment? le jeu dans sa version finale pour PC par rapport à ce qui était montré il y a quelques années dans sa démo de 2018?

Démo 2018 vs PC

La chaîne YouTube Cycu1 a voulu répondre à cette question avec une vidéo comparative entre ladite démo et sa version finale fonctionnant sur un ordinateur haut de gamme avec une carte graphique RTX 3080, avec ses options vidéo au maximum et une résolution de 4K.

Comme vous pouvez le voir, le jeu s’est beaucoup amélioré visuellement au cours des deux dernières années, arborant un meilleur éclairage, une plus grande quantité de détails graphiques, de meilleures textures, des visages plus expressifs et une meilleure modélisation dans la version finale que dans la version démo de 2018, créant une atmosphère beaucoup plus frappante et immersive, ce qui est sans aucun doute un excellent des nouvelles pour les joueurs qui ont un ordinateur suffisamment puissant pour profiter au mieux du jeu.

La ville de nuit vous attend

Cyberpunk 2077 est un jeu de rôle d’action furtif développé par CD Projekt RED qui a été mis en vente jeudi dernier sur PC, PS4 et Xbox One et dont les versions de PS4 et Xbox Series X / S sont prévues pour l’année prochaine. Si vous voulez savoir ce que nous avons pensé de sa version compatible dans Vandal, nous vous recommandons de jeter un œil à l’analyse que nous lui consacrons. De la même manière, si vous souhaitez découvrir les derniers secrets de Night City et terminer le jeu à 100%, notre guide complet vous aidera à le faire.