Overwatch, le jeu de tir pour héros de Blizzard qui sera disponible gratuitement jusqu’au 4 janvier, a été l’un des jeux avec le plus de soutien de la communauté ces dernières années, en partie grâce au charismatique de la plupart de ses jeux. personnages. Bien qu’il ait été lancé à l’origine en 2016, ses fans continuent non seulement à jouer quotidiennement, mais continuent également à publier du contenu créé par eux-mêmes.

C’est le cas de mous316, un utilisateur de Reddit qui a publié sur ce réseau social Une image du modèle Overwatch dans un style photoréaliste. Presque tous les personnages du jeu, ou du moins tous ceux qui sont humains, apparaissent dans cette œuvre de fan art avec un style qui imagine comment ils seraient dans la vraie vie, laissant de côté ce ton de dessin animé que le jeu original a.

Ma tentative de faire des portraits “réalistes” sur la plupart des joueurs d’Overwatch en utilisant Artbreeder. (Remarque: des fonctionnalités peuvent manquer telles que des cicatrices, des tatouages, etc.) de r / Overwatch

Who’s Who avec les personnages photoréalistes Overwatch

L’auteur de cet ouvrage ne précise pas qui est chaque personnage, mais les fans d’Overwatch sauront sûrement comment identifier chacun d’eux: il y a Mercy, Mei et même Junkrat. Une équipe assez nombreuse dans laquelle, évidemment, certains héros comme Winston, Wrecking Ball, Bastion ou Zenyatta sont absents. Sa création a été faite avec Artbreeder et l’auteur explique que il y a certaines caractéristiques que vous n’avez pas incluses, telles que des cicatrices ou des tatouages, dans le but de les faire ressembler autant que possible à des personnes normales.

Overwatch est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Actuellement, leur taux de mises à jour a ralenti car Blizzard travaille sur Overwatch 2, un suite prévue pour l’année prochaine sur les mêmes plates-formes; Récemment, ses dirigeants ont reconnu avoir été silencieux pendant un certain temps ces derniers mois, mais ont promis des nouvelles à la BlizzCon Online en février prochain.

Reste à voir si cette seconde partie est aussi surprenante que la première, dont nous disions dans notre analyse qu ‘”est devenue l’un des nouveaux référents de l’action à la première personne et dans un autre des grands succès de Blizzard “et que” c’est un si bon titre qu’il est capable de convaincre même ceux à qui le genre n’a jamais attiré beaucoup d’attention “pour être “rapide, frénétique, profond, varié, accessible, bien conçu”.