C’est une année très importante et spéciale pour The Legend of Zelda, l’une des sagas de jeux vidéo les plus importantes et les plus acclamées de l’histoire, car les aventures de Link auront 35 ans depuis que son opus original a été commercialisé pour la première fois. Avec une date aussi marquée que celle-ci, il est normal que les fans aient laissé leur imagination voler pour essayer de deviner les plans que Nintendo a pour célébrer un tel jalon, comme cela se produit récemment avec le 35e anniversaire de Super Mario Bros.

Ocarina of Time à 1080p et 60 ips

Par conséquent, le youtuber SnazzyAI a fait une vidéo pour nous montrer à quoi ressemblerait un remastering pour Nintendo Switch de la version Nintendo 3DS de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l’un des épisodes les plus emblématiques et les plus influents de la série et avec lequel de nombreux mécanismes ont été établis que nous voyons encore dans d’innombrables jeux vidéo en trois dimensions à ce jour.

De cette manière, le créateur de contenu a utilisé l’un des trilers du jeu pour le redimensionner en utilisant l’intelligence artificielle de 480p à 1080p. De plus, et utilisant également une IA, il a augmenté le taux d’images par seconde à 60 fps. C’est-à-dire, nous permet de voir à quoi ressemblera cette légende des jeux vidéo à 1080p et 60 fps si Nintendo a décidé de le ramener pour sa console hybride dans le cadre de la célébration des 35 ans de la saga.

35 ans d’aventures à Hyrule

Malheureusement, À ce jour, nous ne savons pas quels sont les projets de Nintendo pour célébrer ces 35 ans d’aventures à Hyrule en compagnie de LinkNous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour savoir exactement ce qu’ils font, même si à en juger par le nombre de produits différents liés à Mario que nous avons achetés ces derniers mois, il ne serait pas surprenant qu’ils aient suivi une stratégie similaire.