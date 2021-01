Sony Playstation 5 :

À l’heure actuelle, la plupart des fans du monde des jeux vidéo et même les gens qui ne le sont pas déjà savent Ibai Llanos, le streamer né à Bilbao qui est devenu une personnalité dans le monde des jeux vidéo et de la création de contenu, étant l’une des figures les plus importantes de 2020.

Hier, Ibai a fait une annonce à la bombe parmi ses followers qui n’était autre que celle qu’il a décidé de quitter son club actuel, G2 Esports, pour créer sa propre marque de streamers, déménager dans une nouvelle maison et faire un bond en avant dans la qualité de ses shows en direct et de tout le contenu qu’il créera en 2021 avec le soutien d’importantes marques espagnoles, mais … comment est-il arrivé à Ibai?

Un début dans l’esport en tant que lanceur du LVP

Ibai a commencé à commenter les matchs de League of Legends comme un, créant des vidéos avec son ami Ander pour YouTube pleines d’humour racontant des jeux de bas niveau pour, en 2014, commencez votre carrière en tant que signature professionnelle pour la Professional Videogame League pour «lancer» ce qu’on appelait alors la Division d’honneur de League of Legends (qui est actuellement la Super League).

Un peu plus tard après son bon niveau dans la compétition nationale Ibai commence à raconter le LCS (le concours européen de LOL à l’époque) et son style quand il s’agit de commenter les jeux commence à gagner en popularité, un style qui rappelle à certains d’entre nous le légendaire Andrs Montes et est chargé d’humour, d’improvisation et de confiance en soi.

Son charisme et son bon travail de narration d’esports le font également grandir sur les réseaux sociaux où il commence à télécharger des vidéos “casting” de toutes sortes de sports et de compétitions folles comme les courses de marbre ou le championnat du monde Tetris commence à attirer l’attention des médias traditionnels et commence à apparaître également dans certains canaux traditionnels du 2018 avec sa première apparition en tant que commentateur pour Barcelone Vs Athletic Bilbao à Onda Vasca.

On pourrait dire, en effet, que 2018 a été l’année définitive de l’explosion de la popularité d’Ibai, étant de plus en plus présente dans les médias traditionnels et donnant lieu en 2019 à la sienne. programme sur la chaîne U-Beat intitulé “Hoy no se sal”. Au cours de ces années, le désormais streamer commence également avec son tournoi Ibainfico pour collecter des fonds, donne la parole à des jeux vidéo comme FIFA 20 et est déjà une icône parmi les plus jeunes des réseaux sociaux, avec la vidéo Twitter la plus vue en espagnol en 2019.

Le meilleur entraîneur de la planète est arrivé pour sauver la sélectivité de cette année et les examens importants. pic.twitter.com/XqmCNAdEUO Ibai (@IbaiLlanos) 30 mai 2019

2020: sortie LVP et transfert vers G2 Esports

C’est en 2020 que tout change. Il 24 janvier de l’année dernière Ibai annonce qu’il quitte LVP, une sortie qui en a pris beaucoup par surprise et dans laquelle le streamer a laissé tomber que certains comportements dans le LVP n’avaient pas été à son goût et qu’il préférait se lancer dans une nouvelle aventure en tant que streamer malgré des offres de narration de football ou de basket.

Quelques jours plus tard, Ibai a annoncé sa signature pour G2 Esports, le plus important club de sport électronique d’Europe qui appartient à un autre Espagnol, Ocelote, qui a décidé d’incorporer Ibai et ses coéquipiers, de leur donner une maison et de leur faire le visage de son club. en matière de création de contenu.

Peu de temps après le début des mouvements viraux du streamer avec “La bata del Suaj”, un rap créé avec Lory Money et, à ce moment-là, c’est à ce moment-là que tout a changé à nouveau avec le coronavirus, l’Espagne enfermée chez elle et Ibai décide de mener une action unique en créant LaLiga Santander Challenge, un tournoi caritatif FIFA 21 auquel ont participé des footballeurs de la plupart des clubs de football espagnols et qu’il est tombé entre les mains de Marco Asensio, un joueur du Real Madrid.

À partir de ce moment, l’explosion d’Ibai était notoire., partageant des jeux vidéo en direct avec des lutteurs de la WWE comme Cesaro, des joueurs de football comme Neymar et discutant même en direct avec C. Tangana lorsque l’artiste madrilène a créé sa dernière chanson: “Tu as arrêté de m’aimer.”

En outre, à la fin de 2020, Ibai a également participé à une campagne publicitaire PS5, organisé son habituel Tournoi Ibainfico Pour lever des milliers d’euros pour ceux qui en ont le plus besoin, il a reçu le prix du meilleur streamer du monde de l’année et, pour clôturer 2020, il a réalisé un streaming le jour de Noël dans lequel il a reçu les félicitations du président du gouvernement Pedro Snchez donnera plus tard les carillons sur Twitch qui ont été suivis par le ministre de la Santé Salvador Illa.

Merci @IbaiLlanos d’avoir rendu l’après-midi plus agréable pour ceux qui sont seuls aujourd’hui en raison de leurs responsabilités. Vous êtes honoré par ce geste. Suivons les instructions des autorités sanitaires. #TheMejorGift, c’est prendre soin de nous.

Bonne fêtes. Pedro Snchez (@sanchezcastejon) 24 décembre 2020

Déjà entré en 2021, il a été l’un des visages d’Egoland, dernier phénomène de création de contenu qui sera son dernier épisode sur G2 Esports depuis le 31 janvier prochain il quittera le club et, comme nous l’avons dit, se lancera dans son propre projet.