Sony Playstation 5 :

Tic a réalisé une croissance incroyable au cours des dernières années, gagnant en notoriété, en audience et en importance, surtout en cette année 2020 où la plateforme violette a définitivement explosé avec de plus en plus de personnes intéressées à regarder ou à diffuser leurs passe-temps, intérêts et passions .

ETspaa est l’un des pays les plus importants de la plateforme comptant sur certains des streamers les plus importants de la même chose. Sans aller plus loin cette semaine, TheGrefg a battu un record du monde en direct tandis qu’Ibai, qui sort régulièrement cette année, a réalisé une croissance spectaculaire.

Vivre! Beaucoup de choses à raconter … https://t.co/v64IsIAmET https://t.co/v64IsIAmET RT et FAV? 💙🥳— Cris (@IamCristinini) 2 décembre 2020

Les 7 streamers les plus importants d’Espagne

Cependant, au-delà de ces deux grands noms et bien d’autres, L’Espagne se distingue également pour avoir certaines des banderoles féminines les plus importantes au monde, étant l’un des pays avec les streamers les plus importants qui bénéficient d’un grand soutien de sa communauté.

Parmi eux, nous trouvons des personnes aussi connues que IamCristinini, leader de ce classement, qui diffuse principalement des contenus liés aux jeux vidéo tels que GTA Roleplay, Among Us ou League of Legends. Deuxièmement, nous avons LakshartNia qui aime les jeux comme Minecraft, GTA ou Among Us alors qu’à la troisième place nous avons Biyin, un modèle et joueur bien connu qui a récemment fait le saut vers Twitch avec une évolution sans précédent, atteignant 100000 abonnés en seulement une heure après avoir annoncé son arrivée sur Twitch.

Ensuite, nous vous laissons avec le classement des sept streamers les plus populaires d’Espagne:

1. IamCristinini 1,2 million d’abonnés2. LakshartNia 422,761 abonnés 3. Biyin 327,132 abonnés 4. Mery Soldier 219,853 abonnés 5. Paracetamor 152580 abonnés 6. Ethieen 132,401 abonnés 7. Paula Gonu 64,796 abonnés