Xbox Series et Xbox Series S a été mis en vente la semaine dernière en Espagne et dans le reste du monde, profitant ainsi de son récent lancement Razer a annoncé aujourd’hui sa commande wolverine v2: Il s’agit d’un périphérique haute performance déjà disponible sur le site Web du fabricant et dans une sélection de magasins pour un prix recommandé de 119,99 euros.

Razer Wolverine V2 est le premier contrôleur lite tiers annoncé pour la nouvelle console Xbox. Ceux qui recherchent un périphérique qui va au-delà de la Xbox Series X et de la Xbox Series S pourront y trouver une manette avec un ergonomie supérieure et personnalisation plus avancée qui promet plus de précision et de contrôle dans les jeux de nouvelle génération.

Réponse plus rapide et personnalisation avancée

Cette commande se distingue par son Boutons méca-touch pour une action immédiate, alimenté par la technologie exclusive de Razer et avec un cycle de vie de trois millions de frappes, une distance d’activation raccourcie de 0,65 mm et une activation 35% plus rapide, et un D-pad multidirectionnelplus un design ergonomique profilé avec des poignées en caoutchouc antidérapantes.

En termes de personnalisation, le Razer Wolverine V2 a deux boutons programmables multifonction qui peut être configuré pour convenir aux joueurs. Vous pouvez également modifier les boutons avant pour avoir un contrôle total sur la télécommande. D’autre part, les boutons de déclenchement de cette télécommande ont un mode de déclenchement qui limite la distance en augmentant la cadence de tir dans les jeux Xbox Series X et Xbox Series S.

Dans Vandale Nous avons déjà pu tester les deux consoles Microsoft de nouvelle génération et nous vous dirons ce que nous avons trouvé dans notre analyse de la Xbox Series X et dans notre analyse de la Xbox Series S, où nous disons spécifiquement à propos du contrôleur fourni en standard que «Microsoft a retouché son conception avec des changements plus ou moins subtils jusqu’à ce que nous atteignions une commande qui nous semble pratiquement parfaite “.