Sony Playstation 5 :

Les jeux de sport sont toujours une garantie pour les jeux à domicile, et la PS5 vous permet d’en tirer le meilleur parti. Non seulement vous pouvez profiter du multijoueur local avec votre famille ou vos amis, mais aussi des sensations jamais vues auparavant sur une console si vous avez deux DualSense ou plus.

Presque depuis que le monde est monde, le simulateurs sportifs Ils ont été les stars incontestées quand profiter de jeux vidéo en famille ou entre amis il s’agit. Il n’y a rien de tel qu’un bon jeu de sport avec multijoueur local pour prendre quelques jeux rapides ou hacher pendant des heures. Et maintenant qu’une grande partie du pays connaît une vague de froid, PS5 auquel connecter deux ou plus DualSense (Vous n’aurez besoin que d’un câble USB-C pour les synchroniser avec la console et, plus tard, les utiliser sans fil, grâce à sa batterie rechargeable) il vous assure des heures de plaisir depuis chez vous, à l’abri du chauffage.

Les Jeux de sport ont été parmi les premiers à exploiter le DualSense, pouvoir jouer avec des frères et sœurs, des enfants, des parents, des amis ou toute personne encouragée. Pour l’instant, il y a trois titres sportifs qui sont bien plus agréables sur PS5 que sur PS4: FIFA 21, Madden NFL 21 et NBA 2K21.

FIFA 21: faire passer la simulation à un autre niveau

Si vous possédez déjà la version PS4 du Simulateur de football EA Sports, vous pouvez mise à niveau vers la version PS5 totalement libre. Ce dernier présente d’importantes améliorations audiovisuelles, tant dans la récréation des joueurs que dans l’éclairage ou la caméra, et, en plus, profitez de DualSense.

Pour commencer, jusqu’à quatre joueurs peut jouer des matchs dans multijoueur local (Tout joueur peut entrer et sortir du jeu quand il le souhaite). Il y a matchs classiques de onze contre onze, mais aussi fêtes de rue entre équipes de trois contre trois, quatre contre quatre ou cinq contre cinq. Ils peuvent même être configurés correspond à des règles spéciales qui modifient la physique du ballon, les règles du jeu ou la valeur des buts en fonction du type de tir effectué.

Et la meilleure chose est que jouabilité Il s’adapte à toutes sortes de profils, puisque vous pouvez activer un guide visuel qui indique quels boutons doivent être pressés à tout moment, quelque chose idéal pour les nouveaux joueurs. Ainsi, chaque utilisateur peut alterner librement entre les différents joueurs de son équipe, le cas échéant à tout moment pour décocher, espaces de couverture, faire des billets…

De plus, si vous avez déjà beaucoup d’expérience, vous pouvez forme tandem avec une autre personne qui est dans votre maison et concourir en ligne contre d’autres utilisateurs, grâce à Mode saisons en coopération. Pour que tout le monde puisse profiter excellente utilisation que le jeu fait du contrôleur.

Sans surprise, l’expérience de jeu devient beaucoup plus réaliste si nous utilisons le contrôleur ps5. D’un côté, déclencheurs adaptatifs simuler le fatigue des footballeurs, donc votre conduite devient plus difficile à mesure que la fatigue augmente.

D’autre part, le retour haptique et haut-parleur vous permettent de vous sentir comme jamais avant que la balle ne frappe, tacle et se débat. La simulation passe au niveau supérieur avec le DualSense.

NBA 2K21: ressentez les contacts sur le court

Il Simulateur de basket-ball 2K ça te permet aussi mise à jour gratuite à la version de PS5, au cas où vous auriez acquis le Édition Mamba Forever pour PS4. Ainsi, le version nouvelle génération a de nombreux contenu non publié, comme certains graphiques créés à partir de zéro, La ville (un immense monde ouvert où vous pouvez interagir et rivaliser avec d’autres joueurs), une histoire élargie pour Ma carrière ou de nouveaux modes basés sur le WNBA (la ligue féminine).

Mais si ce qui t’intéresse c’est le s’amuser avec des amis ou en famille, il faut savoir que les parties admettent le coopérative locale pour quatre joueurs. Grâce à lui, vous pouvez vous sentir comme des stars de la NBA et effectuer toutes les actions que vous voyez dans un vrai jeu, pendant que vous coordonnez avec vos collègues pour effectuer des blocages, des opérations dans les allées, des passes hachées et tout ce à quoi vous pouvez penser.

Tout joueur peut entrer et sortir du jeu à n’importe quel moment. De plus, mis à part le matchs rapides (qu’il s’agisse de basket traditionnel ou de pachangas de rue), vous pouvez profiter d’un très complet Mon mode GM, dans lequel jouer des ligues dans lesquelles chaque utilisateur gère une franchise NBA.

La jouabilité c’est incroyablement profond (c’est facile à internaliser, mais cela prend du temps à maîtriser) et cela tire le meilleur parti de DualSense. D’une part, le retour haptique Il permet sentir la balle rebondir sur le parquet. De l’autre, le résistance variable des déclencheurs Il permet simuler la fatigue des joueurs et Contacts qui se produisent en peinture, avec différentes sensations selon le physique de l’attaquant et du défenseur.

Madden NFL 21: créer des tactiques coopératives

Également développé par EA Sports, ce match de football américain a une approche très similaire à FIFA 21. Donc, si vous avez déjà acheté la version PS4, vous pouvez déverrouiller la PS5, beaucoup plus spectaculaire visuellement, Sans frais supplémentaires.

Les parties admettent jusqu’à quatre joueurs en mode local, donc si vous êtes de grands fans de ce sport brutal, vous pouvez tracer des tactiques coopératives à la recherche du touché. Coordination avec vos collègues ou amisVous trouverez sûrement plus facilement les moyens de surmonter les barrières défensives de l’équipe rivale. De plus, vous pouvez entrer et sortir des jeux à tout moment, il n’y a donc pas de problème si quelqu’un décide rejoindre une fête une fois qu’il a déjà commencé.

Et la meilleure partie est que le jeu tire le meilleur parti du DualSense. Grâce à déclencheurs adaptatifs et à retour haptique vous pouvez sentir les tacles et les courses sur la paume des mains et le bout des doigts.

En bref, si vous avez l’un de ces trois jeux pour PlayStation 5, vous pouvez partager l’expérience en famille ou entre amis, surtout en cet hiver glacial que nous subissons. Ces trois simulateurs sont aux jeux vidéo ce que Leo Messi est au football, LeBron James au basket ou Tom Brady au football américain.