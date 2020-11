Sony Playstation 5 :

La firme qui a créé les chemises Pokémon l’année dernière apporte ses 151 designs (chacun pour un Pokémon de départ) aux masques. Vous pouvez les personnaliser et ils sont expédiés en Espagne.

Il y a un an, nous vous avons montré une ligne de vêtements sur le thème des Pokémon, les chemises Pokémon. Des chemises personnalisables avec 151 motifs différents (basés sur les 151 Pokémon initiaux) que nous pourrions personnaliser de bien d’autres manières.

La collection, le travail de Point d’origineCe fut un succès, et malgré son coût, c’était la façon la plus originale de se livrer à une gâterie Pokemanic (et de qualité). Eh bien, maintenant, la société a introduit une nouvelle ligne: les masques.

L’idée est la même: vous choisissez un Pokémon parmi les 151 initiaux. Chacun a un design différent et original, et ils incluent généralement le dessin ou au moins la silhouette de chaque Pokémon, bien que certains soient plus originaux, comme un imprimé floral dans le cas de Vénusaur. Cela vaut la peine d’y aller même juste pour voir les modèles!

Ensuite, vous choisissez la couleur du tissu au dos, la taille entre deux disponibles et vous êtes prêt à partir. Chacun coûte 18 $, avec 15 $ d’expédition internationale (Il en coûte environ 27 euros). Original Stich expédie dans plusieurs pays européens (y compris l’Espagne, péninsule et îles), Asie et Amérique du Nord.

Aimez-vous leurs créations? Si vous voulez les montrer davantage, il existe également des chemises de différents types, bien que celles-ci coûtent déjà 100 dollars … Si vous voulez les voir, visitez Original Stich à ce lien.

Nous avons récemment vu d’autres lignes de vêtements avec la licence Pokémon, comme des t-shirts et des survêtements Adidas, de la lingerie féminine ou des bottes bizarres avec un Pokéball comme talon.