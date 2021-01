Sony Playstation 5 :

Une grande partie de la musique de la saga Persona de Atlus est déjà disponible sur la plateforme Spotify, un total de 746 chansons – principalement de Shoji Meguro- couvrant Persona 2, Persona 3 et sa version FES, Persona 4 et la version Golden, les spin-offs Arena and Dancing, Persona 5 et Persona Q. La bande originale de la série de jeux de rôle d’Atlus a toujours été très appréciée, avec concerts de la bande originale au Japon, et dans son dernier opus il a opté pour une touche de jazz acide pour son décor urbain.

La liste comprend des chansons de: ➡️ Personne 2

➡️ Personne 3 (+ FES)

➡️ Persona 4 (+ Golden, Arena et Dancing)

➡️ Personne 5

➡️ Persona Q!

Vous pouvez trouver la liste ci-dessous:

Une musique qui a été le protagoniste de sa propre spin-off

Le poids de la musique a fait que les trois derniers Persona ont reçu un spin-off du rythme musical qui a également élargi l’histoire des originaux: Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 4: Dancing All Night et Persona 5: Dancing in Starlight pour PS4 et PS Vita. “Le son, comme prévu, est à un niveau très élevé, car après tout, nous parlons d’une bande-son qui comprend certaines des meilleures chansons de Persona 4. Tous les remix ne semblent pas identiques. bien (dans de nombreux cas, nous préférons les originaux) et, comme on dit, la liste des chansons semble trop petite, même si vous pouvez être sûr que vos oreilles apprécieront chaque danse “, nous vous avons dit dans l’analyse de la première sortie, le de Persona 4. Cette pénurie de thèmes a également été un point négatif dans la Danse de Persona 3 et Persona 5, bien que les jeux soient recommandés pour les fans du genre et de Persona.