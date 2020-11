Sony Playstation 5 :

En pleine fièvre de Le mandalorien grâce à la diffusion de la deuxième saison il n’y a pas de jeu vidéo qui nous permette de nous mettre dans la peau de Din Djarin. Du moins, officiellement. UNE modder a remplacé Cal Kestis, le protagoniste de Star Wars Jedi: Fallen Order, par le Mandalorien, bien qu’il ait encore du travail à faire pour l’adapter à la perfection.

Le mod, créé par l’utilisateur “AlexPo21” et que vous pouvez télécharger via i> NexusMods (via Polygon), introduit la modélisation de Din Djarin avec diverses options de personnalisationn: nous pouvons choisir de porter une cape, une cape et un jetpack ou ni l’un ni l’autre. Le menu des modifications cosmétiques n’a pas changé, mais l’image suivante montre les options qui doivent être choisies pour chaque préférence. La modélisation est basée sur la conception que Din Djarin a dans le deuxième saison de la série.

Nous avons dit qu’il avait encore du travail à faire car, bien que la modélisation soit très détaillée, dans Fallen Order nous contrôlons un Jedi, et par conséquent, Nous combattons avec les pouvoirs de la force et avec des épées laserMême si nous portons le mandalorien. Mais le moddeur assure qu’il travaille sur le code pour que le pistolet blster, jetpack et lance-flammes sont fonctionnels.

De plus, “AlexPo21” vous recommande d’installer également ce package Voix des Stormtroopers, créé par le moddeur “KillerCarth”, pour améliorer l’immersion comme Din Djarin. Bien sûr, le mod ne fonctionne qu’avec la version pour PC du jeu, disponible en Vapeur et origine. Il est également inclus dans l’abonnement à EA Play, qui arrivera en décembre sur Xbox Game Pass pour PC.

Jedi Fallen Order a reçu un nouveau jeu + et plus de modes

Outre le mod, une autre excuse pour revenir à Jedi Fallen Order est le contenu bonus gratuit introduit en mai à l’occasion du Star Wars Day: ajout d’un mode Nouvelle aventure +, plus d’articles et de défis cosmétiques appelés Formation à la méditationen fait, les joueurs peuvent créer leurs propres défis de combat dans ce mode.