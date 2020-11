Sony Playstation 5 :

Spider-Man sur PS4 vous permet désormais de transférer votre sauvegarde sur Spider-Man: Remastered sur PS5. Insomniac Games a publié des mises à jour pour les deux versions, et le processus est le suivant: sur PS4 Spider-Man, la mise à jour 1.19 vous permet d’exporter la sauvegarde et ajoute également les trois nouvelles combinaisons qui ont fait leurs débuts dans le remastering PS5, Armored Advanced, Arachnid- Rider and Amazing Suit, tandis que la mise à jour 1.001 de Spider-Man: Remastered ajoute une option pour importer le jeu sur PS5 – vous ne pouvez pas utiliser la sauvegarde directement dans le cloud. Le patch PS5 corrige également le bogue du mode veille, améliore la qualité et les performances des réflexions de lancer de rayons.

Les joueurs qui n’ont pas la PS4, par exemple qui l’ont remplacée par la PS5, Vous pouvez exporter cette sauvegarde avec la rétrocompatibilité PS5: installez ou téléchargez d’abord Spider-Man sur PS5, exportez le jeu puis importez-le dans Remastered.

Si vous envisagez d’exporter à partir du jeu PS4 fonctionnant avec une rétrocompatibilité sur PS5, vous devrez peut-être redémarrer votre console après avoir appliqué la dernière mise à jour / patch PS4 pour que cela fonctionne. https://t.co/bbHNLSa1tJ – James Stevenson (@JamesStevenson) 22 novembre 2020

Nous vous rappelons que Spider-Man Remastered n’est actuellement disponible que dans l’édition ultime de Spider-Man: Miles Morales et qu’il n’y a pas d’autre moyen de l’acheter individuellement. C’est un remastering qui améliore l’original avec toutes les caractéristiques de Miles Morales, c’est-à-dire des graphismes refaits en modélisation, des textures, des effets de lancer de rayons et un mode performance à 60 images par seconde.

Spider-Man: Miles Morales est maintenant disponible sur PS5 et PS4

“Spider-Man: Miles Morales est un excellent jeu d’action qui conserve toutes les bonnes choses que nous avons tant aimées sur le titre 2018 pour nous raconter une nouvelle histoire, celle du deuxième Spider-Man, le charmant Miles Morales. C’est continu et n’apporte pas de bonnes nouvelles, c’est certainement une aventure moins ambitieuse, mais c’est tout aussi amusant et agréable. Seules les attentes en tant que titre de lancement et le message qu’ils ont envoyé avec leur prix sont ce qui fonctionne contre eux, puisque nous sommes confrontés à un bon “pont de livraison” “jusqu’à ce que la vraie suite arrive”, ont-ils dans leur analyse.