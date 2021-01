Sony Playstation 5 :

Warner Bros. Interactive Entertainment concentrera ses prochaines versions sur le modèle des «jeux vidéo en tant que service», comme le révèle une offre d’emploi de la société où il est mentionné que «WBIE est actuellement impliqué dans une variété de nouveaux projets, des jeux occasionnels aux jeux pour gamers.des sagas bien connues sur toutes les plateformes -consoles, numériques, mobiles- avec une grande attention dans les services en ligne«Il n’y a pas d’exemples, mais cela suggère que leurs prochains projets seront conçus pour avoir une vie au-delà de leur lancement, avec des mises à jour pendant des mois et des années recevant de nouveaux contenus, événements ou microtransactions.

Mortal Kombat 11 de NetherRealm Studios est déjà un jeu qui répond à ce modèle, comme pratiquement toutes les sagas de combat, et nous savons que Suicide Squad: Kill the Justice de Rocksteady est un jeu de tir multijoueur mettant en vedette les personnages de Suicide Squad. Gotham Knights de WB Montréal est une aventure coopérative en ligne et, bien qu’au départ, il n’ait pas été annoncé comme un jeu évoluant au fil du temps, il pourrait recevoir du contenu téléchargeable à l’avenir. Hogwarts Legacy est un jeu de rôle et d’aventure à la troisième personne qui nous emmène dans l’univers de Harry Potter à la fin du 19e siècle.

Warner Bros. publie également Back 4 Blood de Turtle Rock Studios. Dans ce cas, il s’agit d’un successeur spirituel de Left 4 Dead avec une coopérative en ligne conçue pour grandir au fil du temps, recevoir des cartes, des personnages, des armes et des événements au fil des saisons. Nous ne savons pas si ces plans incluent également certains des jeux LEGO, parmi lesquels LEGO Star Wars: The Skywalker Saga -qui couvre les neuf films Star Wars-. Le nouveau jeu de Monolith Productions Middle-earth: Shadow of War est inconnu.

NetherRealm Studios travaille sur bien plus que Mortal Kombat et Injustice

Au milieu de l’année dernière, Ed Boon a fait savoir que NetherRealm Studios avait un projet différent de ses deux sagas de combat les plus connues. Bien qu’il ait précisé qu’il y aura toujours un nouveau Mortal Kombat, il a affirmé que “nous avons fait d’autres choses que nous avons envie de faire, comme les jeux Injustice, et nous avons d’autres choses dans le four“.