Avec le lancement des consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X / S, les comparaisons entre jeux vidéo ont commencé à circuler sur le net: certains jeux, comme Devil May Cry 5 Special Edition, Assassin’s Creed Valhalla ou DiRT 5, semblent mieux fonctionner sur la console Sony, quelque chose que Microsoft étudie pour résoudre. Cependant, ce n’est pas le cas avec Watch Dogs Legion: dans une analyse technique récente a montré des performances identiques sur les deux consoles.

Le dernier examen technique de Digital Foundry met en évidence Versions PS5, Xbox Series X et Xbox Series S de Watch Dogs Legion et sa conclusion est que ils fonctionnent tous pratiquement identiques, économisant la série S pour sa résolution nettement inférieure. Pour cela, toutes ses versions et ses tracé laser, qui réagit avec une qualité similaire sur toutes les consoles.

Performances similaires sur toutes les consoles

PS5 et Xbox Series X déplacent le jeu en un seul Résolution dynamique 4K, tandis que les réflexions sont rendues à une résolution de 1080p. Sur Xbox Series S, la résolution globale du jeu est de 1080p et les reflets tombent à 720p. Toutes les consoles utilisent la même technique de reconstruction de scène pour créer ces reflets.

Concernant la fluidité, Watch Dogs Legion propose une fréquence d’images verrouillée de 30 ips, ce qui garantit que le jeu reste à ce rythme de manière totalement stable sur les trois plateformes. Autrement dit, il n’atteint pas 60 fps mais il n’a pas non plus de perte de trame. De Digital Foundry, ils se demandent s’il est possible que plus tard un mode Performance afin que le jeu puisse fonctionner à 60 ips sur des consoles de nouvelle génération, similaire à mode de résolution ajouté par Assassin’s Creed Valhalla dans son dernier patch.

Au cours de l’analyse s des différences mineures ont été trouvées qui n’équilibrent l’échelle vers aucune des deux plates-formes: Sur PS5, les temps de chargement sont un peu plus rapides que sur Xbox Series X, même si aucun d’entre eux n’atteint la vitesse instantanée promise pour la nouvelle génération. Il semble également que certaines textures ne fonctionnent pas à la résolution la plus élevée possible sur Xbox Series X, tandis que sur PS5, certaines flaques d’eau ne reflètent pas.

Watch Dogs Legion est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC. Pouvez-vous lire notre analyse ici.