Sony Playstation 5 :

Avec PlayStation 5 et Xbox Series X Déjà dans les foyers espagnols, les comparaisons graphiques et de performances entre les jeux multiplateformes continuent de se faire jour et cette fois, la chaîne ElAnalistaDeBits a été chargée de faire de même avec Watch Dogs: Legion, le troisième volet de cette saga populaire de jeux mondiaux. ouvert.

Comme on peut le voir dans la vidéo, les deux versions fonctionnent à une résolution dynamique allant de 1440p à 2160p, bien que la PS5 ait tendance à conserver des résolutions plus élevées. Oui, la série X gagne en distance de dessin et en filtrage anisotrope. Dans un autre ordre d’idées, il ressort que dans les deux consoles il passe à 30 images par seconde stable et sans déchirure d’aucune sorte. Enfin, un autre détail intéressant de cette comparaison réside dans le fait que le même niveau de qualité de Ray Tracing est utilisé sur les consoles, assimilant cela à votre réglage bas de la version PC.

La dystopa de Londres

Watch Dogs: Légion est un jeu d’action en monde ouvert qui nous propose d’entrer dans un Londres dystopique dans lequel nous pourrons recruter et contrôler n’importe lequel de ses citoyens pour affronter l’ordre politique tyrannique qui détruit cette ville britannique emblématique.

Il est maintenant disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X / S et PlayStation 5. Chez Vandal, nous l’avons déjà analysé et dans le texte que nous lui consacrons, nous commentons que “est le meilleur jeu de la série et un pas en avant chez Ubisoft pour le distinguer de ses nombreuses propositions similaires de monde ouvert. C’est un jeu avec un message et un ton ciblés et intéressants, avec une intrigue suffisamment attrayante pour nous attraper jusqu’à ce que nous voyions les titres de crédit et avec une conception de missions et d’activités, basée sur le piratage et les différentes façons d’aborder un jeu. même situation, qui nous fera revenir jusqu’à ce que nous ayons nettoyé toutes les icônes sur une carte qui fonctionne de la même manière que dans les autres jeux de la marque “.