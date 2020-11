Sony Playstation 5 :

Ubisoft a annoncé que retarder la multijoueur en ligne de Watch Dogs Legion, prévue pour le 3 décembre, jusqu’à tôt 2021. La sortie de cette fonctionnalité est reportée car l’équipe de développement a décidé de se concentrer sur la résolution du problème problèmes techniques et autres erreurs qui a le jeu dans ses différentes versions. Cette semaine (le jour n’a pas été confirmé) le patch 2.20 pour PC, Xbox Series X / S, Xbox One, PS4 et Google Stadia, qui résout certains de ces problèmes et était disponible sur PS5 à partir du 19 novembre.

«Depuis le lancement de Watch Dogs: Legion, certains d’entre vous continuent de rencontrer des problèmes techniques qui vous empêchent de profiter du jeu. L’équipe de développement est déterminé à résoudre ces problèmes et ne pas s’arrêter tant que tout le monde n’a pas pu vivre le jeu comme prévu », déclare la société française dans un communiqué.

«Dans le cadre de notre engagement à résoudre les problèmes de jeu, nous avons décidé de reporter le mode Watch Dogs: Legion Online au début de 2021», poursuivent-ils. “Cela nous permet de nous concentrer sur la résolution des problèmes avec [modo para] un joueur, et cela nous donnera plus de temps pour tester l’expérience en ligne pour assurer un lancement en douceur le chemin”.

Améliorations des performances sur PC et Xbox One, et correctifs pour les jeux corrompus

La mise à jour 2.20 publiée cette semaine corrige certains problèmes généraux qui affectent les joueurs sur toutes les plateformes, principalement le jeu. corruption des parties sauvegardées et des écrans de chargement très longs lors du retour au menu principal. En Xbox One et Xbox One S ont été optimisés stabilité et performances dans le monde ouvert et dans certaines missions, entre autres bugs pouvant conduire à un crash du jeu. Sur PS4, les problèmes qui ont conduit au plantage du jeu sont également résolus, comme un modèle ne se chargeant pas correctement.

Cependant, c’est dans PC où la liste des erreurs corrigées est plus longue. Dans cette plateforme, un bouton de sauvegarde manuelle dans le menu principal et les erreurs avec les parties sauvegardées corrompues ont été corrigées. Mais la plupart des solutions sont liées à la performance: optimisation de l’utilisation du processeur, corrige l’utilisation de DLSS dans les basses résolutions et les améliorations de stabilité. De plus, les utilisateurs compatibles recevront le le mois prochain une mise à jour de la stabilité et une amélioration graphique afin d’atteindre le 60 images par seconde cohérentes sur les cartes graphiques les plus puissantes; pour le moment, le titre ne fonctionne pas à 60 ips sur un Nvidia GeForce RTX 3090.

Watch Dogs Legion a atteint les magasins espagnols et le reste du monde sur 29 octobre pour PC, PS4 et Xbox One, qui a été mis à jour vers Xbox Series X / S le 10 novembre. L’édition PS5 est sortie le 12 novembre. Ubisoft enquête sur un problème qui empêche les joueurs de Mise à jour gratuite PS4 vers la version PS5.