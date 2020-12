Sony Playstation 5 :

L’éditeur Nacon et le développeur Cyanide ont publié aujourd’hui un première vidéo du gameplay -bien que nous en ayons déjà vu un bref échantillon dans un teaser récent- pour Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, un RPG d’action qui arrivera le 4 février 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC. Il s’agit d’un Un gameplay étendu pendant près de sept minutes dans lequel nous pouvons voir la prémisse jouable de ce titre.

Dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous les différentes façons dont Cahal, protagoniste de Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, vous pouvez adopter pendant le jeu: ce personnage est un loup-garou, mais pas celui auquel nous sommes habitués: ce jeu est se déroulant dans l’univers de World of Darkness, où pouvoir devenir cette créature est plus un cadeau qu’une malédiction.

Trois formes: humain, loup et loup-garou

Les loups-garous de World of Darkness possèdent des capacités uniques qu’ils utilisent pour combattre les Wyrms, une faction d’esprits du chaos et de la destruction. Cahal utilisera ses pouvoirs pour combattre Endron, une société pétrolière maléfique vous mettez votre tribu en danger.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo publiée sur ces lignes, Cahal peut se transformer à la fois en loup et en loup-garou, en utilisant des capacités spéciales dans chacune de ses transformations: quand il devient un loup, Lupus, est plus furtif, ce qui en fait un moyen particulièrement efficace de se faufiler dans l’installation d’Endron sans être vu, tout en se transformant en loup-garou, la forme connue sous le nom de Crinos, acquiert une force exorbitante, ce qui l’aide à achever les ennemis lorsque la furtivité échoue.

En outre, la forme humaine de Cahal, connue sous le nom de HomidIl sera également utile dans Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, car il vous permet d’utiliser vos compétences de piratage de terminal et vous donne la possibilité d’achever les ennemis sans faire de bruit. C’est aussi la manière canonique dont le personnage se présentera et avec laquelle il réalisera la plupart des interactions sociales.

On se souvient que Werewolf: The Apocalypse – Earthblood arrive sur 4 février sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC.