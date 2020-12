Sony Playstation 5 :

Les chiffres du box-office de Wonder Woman 1984 dans les pays où il est déjà sorti, dont l’Espagne, ne sont pas du tout encourageants pour le film, ni pour l’industrie.

La semaine dernière, le film Wonder Woman 1984 est arrivé dans les salles du monde entier, ramenant le tandem de Gal Gadot et Patty Jenkins qu’ils ont répété en tant que protagoniste et réalisateur respectivement après le succès du film Wonder Woman de 2017. Le film n’est pas arrivé sans polémique, puisque Warner avait décidé de le sortir simultanément en salles et HBO Max le jour de Noël. Cependant, le studio a anticipé la première dans des pays où la plateforme ne fournit pas de service après avoir reçu une demande de chaînes de cinéma pour empêcher le piratage.

Après sa première, les chiffres que le box-office montre dans les pays où Wonder Woman 1984 est projeté ne sont pas bons du tout, et reflètent la situation effrayante que beaucoup de gens ont d’aller au cinéma en ce moment avec la pandémie loin d’être contrôlée.

Selon Box Office Mojo, Wonder Woman 1984 a à peine augmenté 38 millions de dollars dans son premier week-end, un chiffre loin des pires perspectives et certainement une différence abyssale avec ce qu’une production de ce type pourrait récolter dans une situation normale.

La triste lecture que ces données nous laissent, dans laquelle par exemple en Espagne, elle n’a levé qu’un peu plus d’un million de dollars, est que la stratégie de Warner Bros. de sortir les films simultanément dans les salles et HBO Max ne pouvait pas être si fou alors que la situation actuelle est ce qu’elle est en ce moment. De nombreux pays ont fermé leurs salles de cinéma pour tenter de ralentir la propagation du virus au milieu de Noël. Et le public des pays où ils sont ouverts se méfie d’aller au cinéma, malgré toutes les mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité des téléspectateurs.

