World of Warcraft: Shadowlands est le jeu de Le PC le plus vendu à ce jour, après avoir mis en vente le 23 novembre, 3,7 millions d’unités Dans le monde entier. La huitième extension du MMORPG d’Activision Blizzard supprime ainsi cette position de Diablo III, de la même société, qui a vendu 3,5 millions d’exemplaires au cours des premières 24 heures depuis sa mise en vente le 15 mai 2021.

Activision Blizzard voit venir le succès de Shadowlands en prenant en compte les données des abonnements actifs au jeu de rôle en ligne multijoueur. “Dans les mois précédant le lancement de l’extension”, disent-ils dans un communiqué sans préciser combien de mois, et dans les jours qui se sont écoulés depuis la sortie, “le jeu a atteint et soutenu le plus grand nombre de joueurs dans les abonnements mensuels ou plus longtemps par rapport à la même période avant et après toute extension de WoW au cours de la dernière décennie. “

Les données, qui prennent en compte à la fois l’Espagne et le reste des pays occidentaux, ainsi que les pays d’Asie et de l’Est, laisse de côté la comparaison avec les extensions publiées il y a plus de dix ans: La croisade ardente, la colère du roi-liche et le cataclysme. De plus, de Blizzard, ils assurent qu’au cours des douze derniers mois, le les joueurs ont passé le plus de temps en Azeroth, le monde du jeu, que dans la même période des dix dernières années. En fait, le le nombre de joueurs a presque doublé par rapport à la même période de l’année précédente.

Le premier raid des Shadowlands fait ses débuts

Ce 8 décembre, le premier raid Shadowlands s’ouvre, Château Nathria, en difficulté normal et héroïque, en plus de donjons mythiques. Démarre également le contenu Joueur contre joueur classé. Dans le nôtre impressions de l’expansion Nous vous disions: “Plus nous en savons sur World of Warcraft: Shadowlands et plus nous y jouons, plus nous l’aimons. Tout indique que Blizzard a fait ses devoirs cette fois pour nous apporter de nouvelles mécaniques intéressantes, un système de personnalisation beaucoup plus profond et plus flexible, un meilleur récit, un contenu de qualité et quelques changements et nouveautés qui non seulement nous semblent positifs, mais qui sont très nécessaires ».