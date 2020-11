Sony Playstation 5 :

World of Warcraft: Shadowlands est maintenant disponible sur PC. Il s’agit de la huitième extension du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur populaire de Blizzard Entertainment qui cette fois nous emmène dans les Shadowlands, le monde au-delà du royaume des mortels, où un nouveau but attend les âmes d’Azeroth: montez, expiez vos péchés, renaissez, menez une guerre éternelle ou souffrez une éternité de tourments.

“Dans World of Warcraft: Shadowlands, les héros de la Horde et de l’Alliance affronteront les mystères de la mort alors qu’ils voyagent dans les royaumes au-delà. Au cours de leur voyage, ils forgeront un pacte capital avec l’une des quatre forces qui détiennent le contrôle des Shadowlands, les Curiae, dont le pouvoir surnaturel les aidera à affronter les forces du Jailer, l’entité malveillante qui domine les profondeurs désespérées de la Maw. Les joueurs seront mis à l’épreuve dans leur détermination. Combattez pour sauver les âmes perdues de l’œil vigilant du geôlier et de leurs aventures dans les couloirs labyrinthiques de Torghast, La tour des damnés, où les attendent des horreurs emprisonnées de longue date … et des récompenses légendaires aussi. “

Avec les changements dans le monde de World of Warcraft

Shadowlands fait suite à une série de modifications apportées à WoW “conçues pour rendre plus facile que jamais la participation au divertissement pour les nouveaux et les vétérans.” Par exemple, sur l’île du Confine of Exile, les débutants se retrouveront dans une aventure d’introduction où ils découvriront ce qu’il faut pour être un champion d’Azeroth et comprend des missions pour tester les capacités de la classe choisie, ainsi qu’un mini-donjon de deux boss dans lequel pratiquer les principes fondamentaux du jeu en groupe. “Quand ils quittent l’île, ils peuvent continuez dans la dernière extension du jeu, Battle for Azeroth, où ils passeront au niveau 50 alors qu’ils se préparent à entrer dans les Shadowlands“.

Ceux qui veulent qu’un personnage de bas niveau participe à l’extension peuvent utiliser le téléchargement des personnages des versions Heroic Edition et Epic Edition. Vous pouvez en savoir plus avec nos dernières impressions.