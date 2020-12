Sony Playstation 5 :

Tous les développeurs, qu’il s’agisse d’un studio indépendant formé par une seule personne ou d’une entreprise spécialisée dans le développement de jeux AAA, doivent passer un processus de certification des fabricants de consoles pour pouvoir publier un jeu sur leurs machines. Les responsables de la Xbox, Microsoft, se sont engagés à améliorer ce processus après la sortie de Cyberpunk 2077 avec des scènes pouvant déclencher des crises d’épilepsie.

Le jeu CD Projekt Red a réussi à réussir ce processus malgré le fait qu’il existe des scènes qui pourraient provoquer des crises d’épilepsie chez ceux qui souffrent de ce trouble cérébral, comme l’a averti un journaliste de Game Informer, après quoi entré un avertissement dans le jeu avec patch 1.04 et réduit violence visuelle de type scène, les Neurodanzas, qui utilisait auparavant des LED rouges et bleues mobiles d’une manière similaire à un instrument utilisé par les neurologues dans les diagnostics pour provoquer des crises d’épilepsie.

“Créer un lieu sûr et inclusif est une priorité pour nous”dit un représentant de Microsoft à GamesRadar. “C’est pourquoi nous publions et partageons notre directives d’accessibilité [no disponibles en espaol] avec tous nos partenaires de jeu. “En outre, la société de Redmond s’engage à” travailler en collaboration avec d’autres éditeurs, experts de l’industrie et membres de la communauté du jeu vidéo et des personnes handicapées pour faire évoluer et améliorer notre processus de certification, et nous encourageons tous les joueurs à revoir les avertissements dans tous les jeux. “

CD Projekt travaille sur une solution permanente

Bien que certains des effets visuels de Cyberpunk 2077 susceptibles de provoquer les crises d’épilepsie susmentionnées aient été partiellement réduits, Toujours aucun moyen de les désactiver complètement, bien que CD Projekt Red ait prétendu être travailler sur une solution permanente. En outre, le studio polonais travaille également sur deux mises à jour de améliorer les performances de jeu sur PS4 et Xbox One qui arrivera début 2021.