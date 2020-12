Sony Playstation 5 :

Dave McCarthy, vice-président des opérations chez Xbox, signez aujourd’hui un article sur le site officiel de l’entreprise annonçant un accord de collaboration avec les deux autres grandes sociétés de jeux vidéo: Nintendo et PlayStation. Cet accord tripartite a pour objectif principal améliorer la sécurité dans le jeu vidéo, en particulier pour le public le plus vulnérable, et s’est concrétisé dans une série de principes que la société Microsoft estime fondamentaux à cette fin.

Selon le texte Xbox, les trois sociétés se sont engagées à améliorer la sécurité du jeu vidéo et chacun d’eux “investit, évolue et élargit sa démarche” avec la sécurité des utilisateurs À l’honneur. L’article établit quels sont les principes que Xbox considère fondamentaux pour cela, avec trois branches principales: la prévention, la collaboration et la responsabilité.

Prévention, collaboration et responsabilité: les trois piliers pour améliorer la sécurité des joueurs

Dans le domaine de la prévention il englobe tout ce qui a à voir avec l’information des joueurs adultes et des enfants sur ce qu’est l’expérience du jeu vidéo et comment elle est contrôlée. D’une part, nous parlons d’accessibilité au jeu vidéo, avec des systèmes de contrôle parental qui permettent aux mineurs d’interagir plus facilement en toute sécurité dans les communautés en ligne et hors ligne, d’autre part, nous parlons d’informations constantes, qui sur Xbox considère également que pour être simple et facile à comprendre.

Se référant à collaboration, Xbox affirme que la collaboration avec l’industrie, les régulateurs, les forces de l’ordre et les communautés de jeu est essentielle pour rendre le jeu vidéo plus sûr. Chacun de ces acteurs met à la disposition de l’entreprise une série d’outils pour créer des environnements adaptés à tous les publics, du classement par âge d’agences telles que le PEGI ou l’ESRB, aux communautés elles-mêmes dans leur plainte à celles qui croisent d’autres acteurs.

Enfin, en ce qui concerne la responsabilité, la société s’engage à prendre les mesures appropriées pour rendre le jeu vidéo plus sûr. Par exemple, le texte de McCarthy parle de la façon dont ils s’efforcent de faciliter la tâche des joueurs à signaler, mais aussi d’un engagement à faire en sorte que cela ait un effet réel sur l’espace virtuel partagé. Cela s’étend également aux codes juridiques locaux et même à vos propres règles internes.

Ce sont ces trois piliers sur lesquels repose l’accord de collaboration entre Xbox, Nintendo et PlayStation, accord qui arrive car les entreprises comprennent qu’elles ont le devoir de sécuriser leurs espaces tout en reconnaissant que “aucune entreprise ou industrie ne résoudra ces défis à elle seule” et ils encouragent d’autres entreprises à se joindre à cet engagement.

La publication de ces principes intervient le même jour que Xbox a annoncé que améliorer votre processus de certification à éviter dans le futur cas comme les sections de Cyberpunk 2077 qui provoquent des crises d’épilepsie.