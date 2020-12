Sony Playstation 5 :

Microsoft va “quelques” annonces dans Les Game Awards 2020, le gala avec prix et présentations de nouveaux jeux vidéo qui aura lieu à l’aube ce vendredi. Cependant, après l’attente créée dans les réseaux sociaux, de Xbox a voulu calmer les attentes, s’assurant que les surprises qu’ils ont planifiées n’auront pas la même profondeur que l’annonce qu’ils ont faite aux Game Awards 2019, où ils ont montré la Xbox Series X pour la première fois et présenté Hellblade 2.

De Xbox Wire, ils ont publié hier une déclaration signée par Jerret West, CVP de Microsoft Gaming, concernant l’arrivée de Xbox Cloud Gaming sur plus d’appareils et plus de pays, mais ils ont fermé en disant: “Restez à l’écoute, à partir de demain avec les Game Awards, pour plus de surprises.”. Compte tenu de l’histoire de l’entreprise lors du gala Geoff Keighley, les fans se sont mis à spéculer sur les médias sociaux et les forums.

Vous nous verrez, ainsi que nos responsables sociaux, faire la promotion de l’écoute pour @thegameawards demain. Nous espérons que vous soutenez l’industrie et la montre. Pendant que nous avons quelques moments dans la série, je réduirais les attentes par rapport aux spéculations que je vois, en particulier à quel point nous avons augmenté l’année dernière! – Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) 9 décembre 2020

“Vous nous verrez et nos marques [en redes] les réseaux sociaux promouvant la connexion aux Game Awards demain », a-t-il commenté plus tard Aaron Greenberg, directeur marketing Xbox, Sur Twitter. “Nous attendons avec impatience votre soutien à l’industrie et ce que vous voyez. Nous avons quelques instants dans la série, cela réduira beaucoup les attentes en le comparant aux spéculations que je vois, en particulier à quel point nous étions forts l’année dernière. “

L’une de ces annonces semble être l’arrivée du Quadra V-Tech, un véhicule de Cyberpunk 2077 à Forza Horizon 4. Un utilisateur a détecté que la voiture apparaît dans le recherche de véhicule du lecteur d’arcade et interrogé sur le sujet sur le compte officiel du jeu sur Twitter. De là, ils ont appelé les joueurs à regarder les Game Awards pour en savoir plus.

Connectez-vous à @thegameawards en direct ce jeudi à partir de 15h30 PT à https://t.co/EuKLwzHw4x— Forza Horizon (@ForzaHorizon) 9 décembre 2020

Halo Infinite passe les Game Awards

Un autre titre auquel on peut peut-être s’attendre pour le gala, en raison de toutes les nouvelles que nous avons connues à son sujet cette semaine, est Halo Infinite. Cependant, les développeurs de 343 Industries ont déjà fait savoir qu’ils ne seraient pas aux Game Awards. L’événement commence le Vendredi 11 décembre à 13h00 Temps péninsulaire espagnol.