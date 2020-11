Sony Playstation 5 :

Les nouvelles consoles Xbox Series X / S arrivé sur le marché espagnol et dans le monde le 10 novembre, pour un prix de 499 et 299 respectivement. Pendant ce temps, la maison Xbox collabore avec la firme de design King Ice dans la création de un collier exclusif: est réalisée en Or massif 14 carats au prix de 10000 $. Nous ne savons pas si ce sont les bijoux de nouvelle génération, mais je sais que la douleur au cou peut être intéressante.

Le collier Xbox à 10000 $

King Ice est une entreprise de design spécialisée dans fusionnez les dernières tendances hip-hop et street style avec des bijoux. L’entreprise a travaillé avec Snoop Dog, Wu-Tang, Sony, Warner Bros.et, bien sûr, avec Microsoft et Xbox. C’est avec ces derniers qu’ils ont travaillé à la création d’un collier en or 14 carats qui est en vente au prix de 10000 $. On se demande s’ils ont également réalisé une version “Série S”.

Concernant les caractéristiques du collier lui-même: il est composé de une chaîne cubaine Miami en or massif 14 carats 3 millimètres et 50 centimètres de longueur. Au final, nous avons découvert le logo Xbox sous forme de pendentif: un cadran en or massif 3D également 14 carats Qu’est ce qui ne va pas avec ça diamants SI1 dans toute la sphère, ainsi que émeraudes pour se conformer à la caractéristique X de la marque. Chaque collier est fabriqué sur commande et fabriqué à Los Angeles. Les logos Microsoft et King Ice sont estampillés au dos.

Or 14 carats, diamants et émeraudes

Si le collier vous semble incroyable, attendez: King Ice propose également la bague assortie. C’est fait de Laiton plaqué or 14 carats, incrusté de diamants VVS simulés, avec des couleurs de pierre blanche et verte. La bague ne coûte que 60 $, en comparaison. Si vous accédez au site Web de l’entreprise, vous pouvez trouver d’autres produits dédiés à la maison verte, comme une version moins chère du collier de 10000 $ (nous savions qu’il y aurait une série S du collier), ainsi que des bracelets et autres modèles de colliers et anneaux.

En attendant, vous pouvez découvrir tous les détails et fonctionnalités des nouvelles consoles Xbox Series X / S dans notre rapport complet: nous vous détaillons ses fonctionnalités, capacités, jeux et accessoires. Pour sa part, Phil Spencer, Patron de la Xbox, n’a pas hésité à rayer “la guerre des consoles” comme l’une des pires choses de l’industrie.