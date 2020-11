Sony Playstation 5 :

Xbox Game Pass c’est le service le plus promu par la division jeux de Microsoft. L’abonnement vous permet d’accéder à un catalogue de plus de 100 jeux depuis Xbox One et Xbox Series X / S, depuis un PC Windows 10 et via des appareils mobiles Android. Il y a des jeux de Xbox Game Studios dans la bibliothèque de services, mais aussi beaucoup, les deux blockbusters en tant que développements indépendants, créés par des studios externes à Microsoft.

Même si Phil Spencer, patron de la Xbox, assurait auparavant la pérennité économique du produit, jusqu’à présent nous ne connaissions pas stratégie de monétisation pour le développeur. La réponse est que cela dépend des intérêts de chacun d’eux, comme l’expliquait l’exécutif dans une interview à The Verge: de la prise en compte l’utilisation du titre pour payer le développement plein.

Payez pour le développement, offrez des frais de sortie ou récompensez votre succès sur Game Pass

“[…] est vraiment basé sur le besoins des développeurs. Une des choses qui est formidable à voir est qu’un développeur, généralement un développeur de petite ou moyenne taille, peut commencer un jeu et dire: “ Nous sommes prêts à mettre cela sur Game Pass le jour du lancement si vous nous donnez X dollars maintenant. “Dans ce cas, les créateurs savent qu’ils vont avoir un matelas abordable tout en développant votre titre.

Un autre modèle est de payer “pour le coût de production complet de l’ensemble”, selon Spencer. «Ensuite, ils ont la possibilité de le vendre en plus du Game Pass. vendez-le sur PlayStation, sur Steam, sur Xbox et sur Switch. Pour eux, ils se sont protégés de tout inconvénient ou risque. Le jeu va être terminé. Ils ont l’avantage de la vente au détail, nous avons la possibilité avec la date et la date. Ce serait un paiement forfaitaire pour le développeur “.

Dans d’autres cas, l’équipe de développement souhaite accords “basés sur l’utilisation et la monétisation”, que ce soit sur la base de dépenses par microtransactions ou avec des récompenses économiques pour l’utilisation (qui n’ont pas été détaillées). En fait, ce modèle est celui qui a été utilisé pour tout le monde au début du Xbox Game Pass, mais “la plupart des partenaires” ont dit: “Oui, oui, nous le comprenons, mais nous n’y croyons pas, alors donnez-nous l’argent à l’avance.” De plus, Spencer assure qu’ils sont “ouverts à l’expérimentation [distintos modelos de negocio] avec différents partenaires “.

Dans la même interview, Phil Spencer a assuré que l’un des les pires choses dans l’industrie du jeu vidéo C’est la guerre des consoles et ce tribalisme entre clients fidèles à une marque ou à une autre est la seule chose qui le fera quitter l’entreprise. Microsoft a lancé ses nouvelles consoles, Xbox série x Oui Xbox Series S, le 10 novembre en Espagne et dans le reste du monde.