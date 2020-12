Sony Playstation 5 :

Microsoft a annoncé que continuer à parier sur le cloud gaming avec Xbox Games Pass Ultimate et que l’année prochaine, il atteindra plus d’appareils en plus d’Android, ajoutant ainsi au printemps les téléphones et tablettes qui utilisent iOS, ainsi que les PC avec Windows. De plus, les choses ne s’arrêteront pas ici et le service s’étendra à de nouveaux marchés tels que l’Australie, le Brésil, le Japon et le Mexique.

L’avenir de Microsoft Cloud Gaming

Comme vous le savez bien, dès maintenant, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent diffuser un grand nombre de leurs jeux via le cloud sur d’innombrables appareils Android, cette annonce confirme donc l’intention de faire croître cette technologie pour amener ses jeux sur tous types de plateformes sans avoir recours à des téléchargements d’aucune sorte.

Comme indiqué précédemment, Xbox Game Pass Ultimate être disponible uniquement sur iOS via votre navigateur Web, tandis que sur PC, nous aurons à la fois la possibilité d’utiliser un navigateur et une application officielle dédiée à ce service.

Ceux, lors de son lancement au printemps 2021, il sera en version bêtaNe vous attendez donc pas à ce que le service soit publié dans sa version «complète» avant quelques mois plus tard, puisque le développeur en profitera pour faire tous les ajustements qu’il jugera nécessaires et pour affiner ses fonctionnalités afin qu’il nous offre des performances optimales.

Dans Vandal, nous vous avons proposé en septembre dernier un rapport spécial dédié au jeu cloud Xbox Game Pass Ultimate lors de leur sortie sur les appareils Android, où nous vous assurons que “la technologie est déjà là et, lorsqu’elle fonctionne et que tout se passe comme il se doit, l’expérience que nous offre xCloud est un véritable passé, mais cela montre qu’il est toujours en version bêta et qu’il doit être peaufiné pour améliorer sa stabilité et que tous les jeux sont tout aussi agréables. ”