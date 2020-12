Sony Playstation 5 :

Le service d’abonnement Xbox Game Pass, que nous pouvons tellement profiter de ces moments sur PC comme sur Xbox et système Android, a ouvert les portes de toute une vague de jeux et de titres déjà prêts pour que les membres de cette plateforme puissent en profiter. Parmi eux, nous trouvons le célèbre et populaire Among Us, qui peut être apprécié sur la version PC du Xbox Game Pass; avec le terrifiant Man of Medan, également pour PC. Code Vein (pour consoles Android et Xbox) arrive également dans le catalogue, accompagné de MotoGP 20 (Android, consoles et PC), My Friend Pedro (Android), Beholder (Android et consoles). Vous pouvez tous les découvrir dans le tweet suivant:

Les jeux ne s’arrêtent tout simplement pas pic.twitter.com/uueg035nKk— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 17 décembre 2020

Xbox Game Pass: vague de nouveaux jeux sur le service de Microsoft

Xbox Game Pass offre aux joueurs un vaste catalogue de jeux vidéo accessible moyennant des frais mensuels. En Espagne, ils ont un prix de 9,99 euros par mois, et permet d’accéder à la fois à cette bibliothèque variée et aux jeux exclusifs Xbox et Windows 10 dès son lancement. Nous pouvons également trouver la possibilité de Xbox Game Pass Ultimate, que pour 12,99 comprend également Xbox Live Gold.

En ce mois de décembre, de grands titres arrivaient, tels que Among Us ou The Elder Scrolls V: Skyim: Special Edition ou Man of Medan, et aujourd’hui le 18 décembre ils sont enfin disponibles. Nous vous laissons ci-dessous la liste complète des jeux qui ont été ajoutés ce mois de décembre et qui sont déjà disponibles:

Jeux Xbox Game Pass – Décembre 2020

Morkredd (Xbox, PC et Android) The Elder Scrolls V: Skyrim: Édition spéciale (Xbox et Android) Parmi nous (PC) Édition complète Beholded (Xbox et Android) Code Vein (Xbox et Android) Man of Medan (PC) Monster Train (Xbox) MotoGP 20 (Xbox, PC et Android) Mon ami Pedro (Android) Neoverse (Xbox et Android) Wilmot’s Warehouse (Xbox et PC)

Xbox Game Pass: gros titres en décembre

Cette vague de jeux n’a pas été la seule à avoir bénéficié du service d’abonnement. Rappelons que le catalogue avait déjà ouvert les portes à 17 titres tels que Control pour console ou Doom Eternal pour PC, ainsi que Call of the Sea pour toutes les plateformes. Des jeux comme Killer Queen Black pour Xbox et Cybershadow pour PC et console seront également ajoutés prochainement.

Pendant ce temps, Microsoft prévoit d’étendre le jeu dans le cloud à la fois sur iOS et Windows au printemps 2021. Nous avons également récemment pris connaissance des accords qui sont conclus avec les développeurs pour que leurs jeux atteignent le catalogue.