Xbox a annoncé les prochains jeux à venir ce mois-ci pour Xbox Game Pass aussi bien pour PC que pour consoles et Android, nous proposant ainsi une nouvelle sélection de titres, dont quelques nouveautés importantes comme Cyber ​​Shadow ou The Medium.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass

Tous ceux arrivera entre le 21 et le 28 janvier et aux deux titres que nous avons déjà évoqués, il faut ajouter les remasters de Yakuza 3, 4 et 5. De même, on ne peut oublier Desperados III, l’une des plus grosses surprises de l’année dernière, ni le très acclamé Outer Wilds.

Au dessous de Nous vous laissons la liste complète des nouvelles qui arriveront sur Xbox Game Pass, ainsi que leurs plates-formes et les dates auxquelles ils feront leurs débuts sur le service.

Contrôle le 21 janvier: PCDesperados III 21 janvier: console, PC, AndroidDonut County (ID @ Xbox) 21 janvier: console, PC, AndroidOuter Wilds (ID @ Xbox) 21 janvier: AndroidCyber ​​Shadow (ID @ Xbox) 26 janvier: console, PC, AndroidThe Medium (ID @ Xbox) 28 janvier: Xbox Series X | S, PCYakuza 3 Remasterisé le 28 janvier: console, PC, AndroidYakuza 4 Remasterisé le 28 janvier: console, PC, AndroidYakuza 5 Remasterisé le 28 janvier: console, PC, Android

Xbox Game Pass est un service d’abonnement qui nous donne accès à un large catalogue de jeux pour PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PC et Android. Il existe actuellement une offre qui sera disponible jusqu’au 25 janvier et qui nous permet d’obtenir 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate pour un seul euro si nous ne nous sommes jamais abonnés.

Si vous avez des doutes sur son fonctionnement, nous vous encourageons à jeter un œil au rapport que nous lui dédions dans Vandal et que Nous mettons à jour chaque semaine avec les jeux qui entrent et sortent du service.