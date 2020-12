Sony Playstation 5 :

Si vous envisagez d’essayer le catalogue et les avantages de Xbox Game Pass Ultimate, C’est votre moment: Microsoft offre de nouveaux abonnés au service 3 mois pour 1 euro. La promotion sera valable à partir d’aujourd’hui jusqu’au 25 janvier 2021; Vous pouvez obtenir cette offre sur le lien suivant vers le site officiel de l’entreprise. Il est à noter qu’une fois cette offre terminée, elle coûtera ses 12,99 habituels par mois. D’autre part, Microsoft a détaillé d’autres produits Xbox «idéaux» à offrir ce Noël.

Le service Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate permet aux abonnés d’accéder à une bibliothèque composée de plus de 100 jeux; à la fois sur console et sur PC et appareils mobiles Android, bien que cette fonction soit en version bêta. En outre, les jeux des équipes de développement de Xbox Game Studios, qui comprennent des studios tels que Obsidian ou Bethesda, ils arrivent le même jour de lancement sur cette plateforme.

Il faut noter que Depuis le 10 novembre, EA Play est également disponible sur les consoles Xbox faisant partie du Xbox Game Pass Ultimate. D’autre part, l’abonnement s’accompagne d’offres exclusives et de réductions pour les abonnés, ainsi que de tous les avantages du Xbox Live Gold, ce qui nous permet de profiter du multijoueur. Nous vous rappelons que jusqu’au 31 janvier, une autre promotion Ultimate est toujours en vigueur qui comprend 1 mois gratuit de Disney + pour tous les utilisateurs.

Autres produits Xbox pour ce Noël

Microsoft voulait démarrer la campagne de Noël mettant en évidence d’autres produits disponibles: sans aller plus loin, on retrouve ses consoles de nouvelle génération, Xbox Series X (499,99) et Xbox Series S (299,99); ainsi que les nouveaux contrôleurs sans fil Xbox en noir charbon, blanc robot et bleu électrique pour 59,99; Manette sans fil Xbox Elite Series 2 (179,99); Batterie rechargeable Xbox + câble USB-C (22,99); ou l’application gratuite Xbox Family Settings, qui permet aux parents ou aux soignants d’avoir un plus grand contrôle sur ce passe-temps pour les plus petits.