Xbox Game Pass, le service de jeux par abonnement pour Xbox Series X / S, One, PC et Android, pourrait bientôt recevoir Control dans son catalogue. Cela a été abandonné par le propre compte Twitter officiel de la société, anticipant l’arrivée du jeu Remedy Entertainment avec une belle capture d’écran sur un supposé e-mail interne. De cette manière, ils ont également anticipé l’arrivée de DOOM Eternal au service avant de lancer l’annonce officielle.

Cet e-mail parle du prochain ajout au catalogue Xbox Game Pass et explique qu’il a été inclus un jeu dont les fans n’arrêtent pas de parler, bien que le nom dudit jeu apparaisse censuré en rouge. Si ce n’était pas un bon indice en soi, l’e-mail et le tweet partageant la capture d’écran mentionnent un gif avec un “lumière rouge sinistre”, quelque chose qui fait évidemment référence à Control.

Honnêtement, nous n’avons aucune idée de quel gif ou sinistre lumière rouge Melissa fait référence à pic.twitter.com/QaOK7jZNkM Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 29 novembre 2020

Un nouveau format sympa pour annoncer les jeux Game Pass

Comme nous l’avons noté précédemment, ce format était également celui choisi par Xbox pour annoncer que DOOM Eternal rejoindrait le Xbox Game Pass: à cette occasion, ils l’ont fait en incluant une ligne de texte qui ne pouvait être vue qu’en modifiant les valeurs de luminosité et de contraste de l’image publiée. , quelque chose qui a en fait été parodié cette fois avec un message qui apparaît si nous répétons le même processus: “Pensez-vous vraiment que nous allons encore cacher l’indice ici?”.

Si nous écoutons cette nouvelle façon d’annoncer les grands jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass, nous verrons bientôt Control dans le service de jeux par abonnement. On ne sait pas si ce sera la version de base ou la Edition ultime, celui qui inclut le DLC du jeu et qui a soulevé une certaine controverse pour être le seul évolutif gratuit vers PS5 et Xbox Series X / S.

Quoi qu’il en soit, c’est toujours une bonne nouvelle qu’un tel jeu soit accessible à plus de joueurs: Vandale nous avons pu le jouer à l’époque et dans notre analyse nous disons que c’est “une aventure avec une histoire très élaborée et des fusillades amusantes, qui cette fois sont encadrées dans une structure moins linéaire et où l’exploration prend un grand rôle, ce qui contribue une touche de fraîcheur par rapport à ses jeux précédents. “