Sony Playstation 5 :

PS5 et Xbox Series X / S sont maintenant en vente dans le monde entier; Ils sont arrivés en Espagne les 19 et 10 novembre respectivement, mais comme ils sont arrivés, ils ont été vendus. La nouvelle génération de consoles a fait ses premiers pas avec un grave problème de stock dans lequel les deux sociétés travaillent déjà. Précisément aujourd’hui Phil Spencer, patron de la Xbox, a parlé de cette question dans une interview avec The Verge.

Spencer voulait parler clairement des problèmes de stock de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, faisant allusion au fait que un changement de modèle est nécessaire dans la vente en face à face de consoles: “Nous voulons que les gens sachent qu’il y a des consoles à acheter [el da de lanzamiento], ce n’est pas seulement le jour où tout le monde peut aller chercher sa console. Je ne sais pas si c’est la bonne décision dans le monde d’aujourd’hui. C’est une très vieille façon de penser, les gens feront la queue devant un magasin, comme dans la dernière décennie“, a commencé à dire le chef de l’entreprise.

Lors du lancement de la PS5 et de la Xbox Series X / S, ils ont vécu situations déroutantes, avec un vol présumé de colis, la revente de consoles pour des milliers d’euros et un désordre dans la réserve de nouveaux envois de fonds qui dure jusqu’à aujourd’hui.

Sony est également mécontent du modèle de réserve actuel

Dans l’interview, Phil Spencer explique qu’ils parlent aux magasins de distribution et à leurs partenaires commerciaux afin de établir un nouveau modèle d’approvisionnement les consommateurs, puisque celui qui existe aujourd’hui ne les convainc pas. Il parle au pluriel car il met aussi de l’ail Jim Ryan, directeur de PlayStation, avec qui il prétend partager la même vision sur cette question.

“Je pense que cette affaire va bien, tant pour nous que pour Sony”, a-t-il commencé par dire dans son argumentaire “Jim Ryan, j’ai beaucoup de respect pour lui, nous avons tous deux regretté la façon dont ces réserves sont allées (…) Il semble que nous ayons encore beaucoup de clients en colère contre nous parce qu’ils ne peuvent pas obtenir notre produit. Je pense que cela va nous pousser à réfléchir à de nouveaux modèles. »La demande de PS5 et Xbox Series X / S a augmenté de 600% sur les plateformes d’occasion après leur jour de lancement.

Et est-ce que pour le patron de la Xbox, la solution aux problèmes de stock et de réservations peut être résolue en changeant le système avec lequel les consoles sont pré-achetées: “Cela pourrait être quelque chose comme réserver une place. Cela pourrait être un moyen de faire le les choses plus directement avec le client. Le détaillant pourrait exécuter la commande et les gens pourraient avoir plus de clarté sur le moment où ils peuvent obtenir une console. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons“A fini par dire Phil Spencer.