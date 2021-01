Sony Playstation 5 :

Xbox a annoncé hier que le prix de Live Gold, votre service de jeu en ligne payant, le prix augmentera sur divers marchés parmi lesquels l’espagnol est inclus. La communauté des joueurs n’a pas bien pris cette mesure et l’a montrée partout où elle le pouvait, des réseaux sociaux aux commentaires des forums. Aujourd’hui, la société a mis à jour son article publié hier informant que l’augmentation de prix est annulée.

“Nous n’avons pas réussi aujourd’hui et vous avez bien fait de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie fondamentale du jeu et nous n’avons pas tenu compte de cela pour les joueurs qui comptent dessus tous les jours. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas changer le prix du Xbox Live Gold“, commence par dire la mise à jour du communiqué sur le blog officiel de l’entreprise.

Pour rendre Xbox Live plus cohérent avec l’idée que le joueur est le centre de l’expérience, nous supprimons les exigences Gold pour les jeux gratuits. Nous y travaillons et aurons des nouvelles dans les mois à venir. Détails: https://t.co/w2txLMOB01 – Xbox Espaa (@Xbox_Spain) 23 janvier 2021

Comme vous pouvez le voir dans le tweet inséré sur ces lignes, Xbox Espagne a également fait écho à ce changement de position: “Nous essayons toujours de faire de notre mieux pour les utilisateurs et nous avons échoué. Nous vous avons écouté et nous allons annuler nos mises à jour de prix Xbox Live Gold”, dit-il dans son message publié sur Twitter.

Jeu en ligne gratuit, sans avoir besoin de Xbox Live Gold, pour un jeu gratuit

Mais ce n’est pas tout. Profitant du changement d’avis, la Xbox a également tenu à annoncer que à partir de maintenant, un abonnement Xbox Live Gold ne sera plus nécessaire pour jouer à des jeux gratuits. Sur la plupart des plates-formes, un abonnement payant n’est pas nécessaire pour cela, mais sur les consoles Xbox c’est le cas: cette limitation est supprimée et des jeux comme Fortnite ou Rocket League peuvent être joués en ligne sans qu’il soit nécessaire de s’abonner à Live Gold.

Quoi en ce moment n’ont pas spécifié quand ce changement se produira. Xbox affirme qu’elle «travaille dur» pour que cela se produise le plus rapidement possible, mais il ajoute ensuite que “dans les prochains mois”, on ne peut donc pas s’attendre à ce qu’il s’agisse d’un changement immédiat.

De cette façon, le Xbox Live Gold reste jusqu’à présent à son prix habituel. Vous n’aurez plus besoin de payer 120 $ par an pour jouer en ligne, comme annoncé hier, mais à la place son abonnement mensuel est maintenu au prix de 6,99 en Espagne et le trimestriel à 29,99 . L’abonnement annuel a été interrompu l’année dernière. Au moins après le changement, l’avantage de pouvoir jouer en ligne gratuitement sans avoir besoin d’un abonnement Xbox Live Gold.