2021 a commencé à bouger pour la scène de la Banderoles espagnoles, avec des créateurs de contenu de notre pays battre des records d’audience internationaux, avec des stars de Twitch annonçant des projets ambitieux et avec la controverse occasionnelle liée à l’immigration vers les pays voisins. Joaqun Domnguez, le streamer galicien mieux connu sous le nom de elxokas, n’est pas sur la liste de ces showmen qui empochent des centaines de milliers d’euros par an, mais la semaine dernière, il était dans la cible des communautés de médias sociaux pour prétendument défendre la compétitivité toxique dans le jeu vidéo. Quelques jours plus tard, le discours sur Twitter à propos de cet ancien éditeur vidéo du Real Madrid CF a changé en raison, entre autres, de son défense des principes de base qui soutiennent l’État-providence.

Tout a commencé le 12 janvier, quand El Xokas a partagé une vidéo de son départ à Egoland, le serveur Rust auquel participent de nombreux streamers principaux du pays. Un utilisateur de Twitter a répondu à ce message avec le clip qui est devenu viral (la vidéo a 887 retweets et 2500 citations, mais elle a été partagée dans d’autres tweets qui contiennent également des milliers de diffusions, en plus de TikTok) où soi-disant le streamer défend la colère et la colère en jouant, un comportement qui s’inscrit dans la toxicité des jeux vidéo en ligne, et en particulier, est l’identité de la masculinité toxique.

“T quand jVous jouez à un jeu vidéo et vous perdez et vous ne vous fâchez pas et vous pensez que c’est un jeu, vous craignez. C’est ce que tu es. Désolé de dire “, dit-il dans la vidéo, capturé à partir d’un streaming il y a des mois, récupérant un débat qui avait déjà eu lieu il y a longtemps autour des déclarations similaires de l’Américain Tyler “Ninja” Blevins. “Vous n’êtes pas compétitif. Vous n’êtes personne. Vous n’allez rien réaliser dans la vie. Vous êtes un perdant. Je suis désolé de vous le dire. C’est la réalité. Ce n’est pas un jeu. Rien n’est un jeu“Lugo continue.” Demandez à LeBron James si ce n’est pas un jeu, putain d’ignorant de la merde “, ajoute-t-il peu de temps après. Au fait, LeBron James a dit que le basket-ball n’est qu’un jeu.

“Il faut aussi savoir pour ne pas être en compétition”

Cependant, ces mots, si vous êtes plus ou moins d’accord avec le discours, sont décontextualisé dans ce clip. Les Xokas justifié ses propos dans un flux récent (republié sur YouTube le 17 janvier) précisant que la vidéo viralisée faisait partie d’une diffusion en direct l’année dernière où il a commenté le tweet controversé de Ninja. Dans ce message, l’Américain a déclaré: «L’expression ‘c’est juste un jeu’ est une attitude faible. […] Quand tu arrêtes de pisser après avoir perdu, tu as perdu deux fois plus. “

Le Xokas explique que son reflet et celui de Ninja “évidemment se concentre sur la compétition, aux gens qui font de la compétition et aux gens qui vivent de la compétition. »« De toute évidence », ajoute-t-il,« ne fait pas référence à la des gens qui jouent de manière beaucoup plus décontractée, que vous pouvez le faire, mais alors ce n’est pas compatible avec le sujet dont nous parlons. Si votre esprit n’est pas compétitif, alors mieux vaut ne même pas penser. Parce que si vous n’avez pas participé à votre putain de vie, vous ne savez pas ce que cela signifie. Vous ne savez pas ce que signifie cette tension, vous ne savez pas ce que signifie cette endurance mentale que vous devez générer être capable de supporter le fardeau de jouer au plus haut niveau de quelque chose. ”

Plus tard dans la même vidéo, il répète qu ‘«il parlait spécifiquement de la scène compétitive, et c’est un extrême, l’extrême le plus agressif des 30 minutes du sujet [refirindose al comentario que realiz sobre la opinin de Ninja]”” Pris avec un grain de sel, il peut sembler que je veux dire votre putain de cousin jouant avec sa grand-mère et ce n’est pas tout, d’accord? “Faites aussi remarquer que”il faut aussi savoir ne pas être en concurrence “ et que “la réalité est que je parlais [en su mensaje de 30 minutos del que se extrajo el clip] comment surmonter cet état d’esprit frustré et rouler pour gagner. ”

Il précise également que la mentalité de jouer la compétition a ses limites: “Cela justifie-t-il de mal traiter vos pairs? Non. Cela justifie-t-il de frapper le mur et de le porter? Non, comme LeBron James l’a fait. Cela justifie-t-il un coup de tête sur l’étagère? Non, cela justifie d’être frustré, de passer un mauvais moment, parce que vous essayez d’être le meilleur […] Vous n’avez à payer avec personne. Vous devez payer avec vous-même et vous entraîner plus jusqu’à ce que je sois le meilleur. “

“Ils me facturent 10 000 dollars chaque trimestre? Ma salope transpire. Je paie pour ça. Pour l’Espagne”

Ce 18 janvier, la communauté du jeu vidéo sur les réseaux sociaux et les forums a eu un sujet central de conversation qui a sauté aux médias généralistes traditionnels: Rubn Dobls, mieux connu sous le nom d’El Rubius, a annoncé qu’il se rendrait en Andorre être plus proche de vos amis et payer moins d’impôts dans le pays voisin; Ses amis, d’ailleurs, sont autant de YouTubers qui ont quitté l’Espagne pour la même raison ces dernières années. Dans ce contexte, The Xokas, tout en jouant à Rust, a commenté le sujet lorsque l’un de ses followers sur Twitch l’a remercié pour “les routes et les hôpitaux” qui peut être construit grâce aux impôts.

“De rien,” dit le streamer. «Nous voici, mec, en Espagne, représentant le putain de quartier, c’est comme ça que je suis, putain. PUM!Est-ce qu’ils me facturent 10 000 dollars chaque trimestre? Ma chienne transpire. Je le paie. Pour l’Espagne. Représenter le putain de quartier, les gars, c’est qui je suis. Je reste à Espaita. «Aaah! Mais c’est que les politiciens volent. Oui, eh bien, il vaut mieux aller en Andorre, non? Fils de pute, et ne rien contribuer à ton pays, non? Quand ton putain ira à l’hôpital, je paierai pour ça à la truie même, c’est ce que je vais faire. Va te faire foutre dans le cul. “

Dans un autre clip, en recevant plusieurs abonnements Twitch Prime, il dit: “Que savez-vous que tous ces Primes vont en Amérique du Nord et moi, directement, je vais là-bas en Amérique du Nord, je leur prends avec ma main tous les Primes que vous me lancez, et les injecter en Espagne pour soulever de la main droite un hôpital, de la main gauche une école, avec mon pénis je soulève une station de bus … “.

“Laisser les gens profiter de leur sexualité, être ce qu’ils ressentent et ce qu’ils veulent”

En plus d’être un défenseur de impôts qui soutiennent l’État-providence, comme d’autres collègues de la stature d’Ibai et d’AlexelCapo, il a également précisé dans son streaming qu’il n’accepterait pas sur sa chaîne pas de spectateur transphobe. Le 10 janvier, avant de faire un raid (les streamers peuvent envoyer tous leurs téléspectateurs à la diffusion en direct des autres utilisateurs de Twitch) vers le streamer Elvisa Yomastercard, il a réagi aux commentaires transphobes qu’il a vus dans le chat.

“Laisser les gens ressentir ce qu’ils ressentent, d’accord? Ayez plus de respect pour les putains de gens, vraiment.”, a-t-il déclaré à l’un des spectateurs, qui a fini par être expulsé. “Parce que je ne t’ai pas devant moi, tu dois être des putains, mec. Tu dois respecter un peu plus les gens.” Et prévenez le reste des abonnés: “Si l’un de vous fils de la grosse salope dit une quelconque stupidité [en el canal de Elvisa], Je mets un *** ou reste dans mon flux “.

Ce jour-là, El Xokas a conclu le streaming comme ceci: “Vraiment, arrêtez d’être g ******** et transphobes. Laisser les gens profiter de leur sexualité, être ce qu’ils ressentent et ce qu’ils veulentTu es un putain de clowns, c’est ça que tu es, d’accord? »Puis il a fait un bisou à la caméra et a dit:« Un bisou à tous. Prends soin de toi “.