Ryu Ga Gotoku Studio célèbre le 8 décembre à 12h00 sur la péninsule espagnole les 15 ans de la saga Yakuza avec un émission spéciale qui comprend des plans pour l’avenir de la saga maintenant que Yakuza: Like a Dragon est maintenant disponible. Le programme sera une rétrospective des jeux depuis leurs débuts sur PlayStation 2 et aura quelques invités tels que les acteurs Takaya Kuroda et Kazuhiro Nakaya, qui jouent respectivement Kiryu Kazuma et Ichiban Kasuga, pour parler de ces personnages. Cependant, les fans peuvent attendre nouvelles des “développements futurs” qui confirment peut-être les premiers détails de la prochaine tranche et la voie à suivre: revenir à l’action normale ou conserver le rôle au tour par tour du dernier match.

【『龍 が 如 く』 15 周年 記念 特 番 配 信 決定】

12 月 8 日 (火) 20 時 ​​よ り

龍 が 如 く 15 周年 を 記念 し た 生 放送 番 組 を 配 信 決定! ゲ ス ト に 黒 田 崇 矢 さ ん 、 中 谷 一 博 さ ん を お 迎 え し 、

15 年 の 歴 史 を 振 り 返 る と 共 に 、 今後 の 展開 を 発 表 い た し ま す! 視 聴 URL は こ ち ら https://t.co/LuDiquRGkb# 龍 が 如 く pic.twitter.com/czdiVCL0RK— 龍 が 如 く ス タ ジ オ 公式 (@ryugagotoku) 20 novembre 2020

Yakuza: Like a Dragon est devenu JRPG en voyant la réaction des fans avec une blague du poisson d’avril, car hJusque-là c’était un beat ’em up plus classique, comme Yakuza ou Judgment. Le résultat est on ne peut plus meilleur: “Une aventure qui, bien qu’elle ait plusieurs points à peaufiner, sait apporter de la fraîcheur et de l’air nouveau à une série qui le réclame, démontrant à quel point un changement de genre aussi radical peut apporter à son essence ou à tout ce qui l’élève. Au final, il nous reste un jeu hilarant, très complet, plein de guides, d’hommages et de parodies des meilleurs RPG, avec une histoire très travaillée et avec un protagoniste qui nous a conquis et que nous espérons en savoir plus à l’avenir. Et ce sont des raisons plus que suffisantes pour lui donner une chance, que vous n’ayez jamais mis les pieds dans les rues de Kamurocho auparavant ou que vous en connaissiez tous les recoins mieux que votre propre quartier “, nous comptons sur l’analyse.

A un film en cours

Yakuza s’est progressivement imposé en Occident – au Japon, il a toujours été un succès – et a un film en préparation. La production sera en charge d’Erik Barmack, Roberto Grande et Joshua Long, qui sont recherche d’un scénariste pour le film qui sera géré par 1212 Entertainment et Wild Sheep Content. Il s’agit de la deuxième adaptation, depuis la première, Like a Dragon, créée en 2007 sous la direction de Takashi Miike.