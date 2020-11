Sony Playstation 5 :

Le 1er avril 2019, Studio Ryu Ga Gotoku a publié une belle vidéo en guise de blague à l’occasion de la journée du poisson d’avril dans laquelle nous avons montré Yakuza: Like a Dragon en JRPG avec des combats au tour par tour. Cependant, et comme vous le savez bien, cela a fini par transcender la blague pour devenir une réalité et c’était exactement ce que nous avons trouvé au début de ce mois quand il a été mis en vente en Espagne pour PC, Xbox One, Xbox Series X et PlayStation 4 (à venir sur PS5 l’année prochaine).

La blague qui s’est réalisée

Maintenant, Toshihiro Nagoshi, le producteur et principal responsable de cette saga acclamée, a révélé qu’au moment où ils ont fait la blague, ils n’avaient pas prévu de la transformer en un JRPG de ces caractéristiques. Est plus, à cette époque de développement, le jeu était conçu comme un beat ’em up de l’action traditionnelle, suivant ainsi la ligne habituelle de la série.

Alors qu’est-ce qui a changé? Comme Nagoshi lui-même l’a commenté, La réponse des fans à la blague a été si enthousiaste et positive que le studio a décidé de donner une tournure au jeu. et changer tout ce qu’ils avaient fait pour en faire le JRPG qui nous est enfin parvenu.

Ici, il convient de noter que Yakuza: comme un dragon a été lancé au Japon à la fin de l’année dernière, ainsi ses managers ont pu abandonner tout le travail qu’ils avaient fait et perfectionné après plus d’une décennie de peaufinage de la base jouable de la saga pour créer un tout nouveau système de combat et publier la version finale en moins d’un an, un exploit digne de mention.

L’analyse de Vandal

Dans Vandal, nous avons déjà analysé Yakuza: comme un dragon et dans le texte que nous lui consacrons, nous vous disons ce que c’est “un jeu hilarant, très complet, plein de guides, d’hommages et de parodies aux meilleurs RPG, avec une histoire très travaillée et avec un protagoniste qui nous a conquis et sur lequel nous espérons en savoir plus à l’avenir “.