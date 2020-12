Sony Playstation 5 :

Jeux YouTube a regardé en arrière et analyse comment la scène du jeu vidéo a été sur votre plate-forme vidéo. De cette façon, ils concluent que Minecraft, Garena Free Fire et Fortnite sont les trois jeux les plus populaires; suivi de Grand Theft Auto V et PUBG Mobile. Parmi les youtubeurs qui ont réussi à se placer parmi les plus appréciés des téléspectateurs, on découvre les espagnols Mikecrack et Vegetta777. Nous vous laissons avec le résumé vidéo de la plateforme:

YouTube Gaming: Le 2020 des jeux vidéo sur YouTube

“Le monde a fait face à une multitude de défis en 2020. Malgré les hauts et les bas, de nombreux se sont tournés vers les jeux vidéo sur YouTube pour trouver une connexion, du divertissement et partager des moments avec des amis et les proches en ces temps difficiles “, lit-on sur le blog officiel de YouTube Gaming.” Quoi qu’il en soit, nous nous sommes connectés encore plus profondément avec les créateurs de jeux; certains ont même eu leur plus grande année sur YouTube en 2020“.

De cette manière, parmi les chiffres partagés par l’entreprise, on découvre que plus de 80 000 créateurs de contenu YouTube Gaming ont atteint 100 000 abonnés. À leur tour, plus de 1000 créateurs de contenu ont atteint 5 millions d’abonnés, tandis que plus de 350 créateurs de jeux ont atteint 10 millions d’abonnés. La société affirme avoir déjà accueilli plus de 40 millions de chaînes dédiées au monde des jeux vidéo, alors que dans le monde entier 100000 millions d’heures de contenu dédié au secteur ont été visionnées.

100000 millions d’heures de visionnage de contenus dédiés aux jeux vidéo, plus de 40 millions de chaînes

“Les créateurs de tous les domaines ont vu augmentation massive des abonnés et des audiences tout au long de 2020“YouTube continue.” Un exemple incroyable de croissance en 2020 est le créateur de contenu Minecraft Dream, qui a vu les abonnements aux chaînes augmenter. de 1 million en janvier 2020 à plus de 13 millions en octobre de la même année“Alors nous vous laissons avec le top des 5 jeux les plus populaires de cette année sur YouTube Gaming, ainsi que les jeux les plus consultés.

Meilleurs jeux regardés en 2020 dans le monde:



Minecraft: 201 milliards de vuesRoblox: 75 milliards de vuesFeu libre de Garena: 72 milliards de vuesGrand Theft Auto V: 70 milliards de vuesFortnite: 67 milliards de vues

Top 5 des matchs en direct regardés en 2020:



MinecraftGarena Free FireFortniteGrand Theft Auto VPUBG Mobile

Événements et émissions les plus regardés

Tout n’a pas été de jouer et de voir comment les autres se débrouillent dans nos jeux préférés. YouTube a également hébergé une multitude de des événements et des présentations qui ont également été très suivis par les téléspectateurs. Par exemple, nous avons découvert le concert de Travis Scott et Fortnite, qui a réuni plus de 12 millions de joueurs; ainsi que la présentation de PlayStation 5 L’avenir du jeu. Xbox Games Showcase, Ubisoft Forward ou Minecraft Live sont également parmi les activités les plus vues, avec Brawl Stars: Brawl Talk – Summer of Monsters!

Top créateurs de contenu

Enfin, nous vous laissons avec les youtubers les plus suivis et populaires de cette année 2020.

FGTeeV (États-Unis) Jelly (Pays-Bas) Flamingo (États-Unis) Robin Hood Gamer (Brésil) ItsFunnneh (Canada) LazarBeam (Australie) Slogo (Royaume-Uni) Mikecrack (Espagne) Arab Games Network (Barin) Vegetta777 (Espagne)

Tu peux trouver le résumé de l’année complète sur le blog officiel YouTube Gaming.