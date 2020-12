Sony Playstation 5 :

Quentin Cobb, ancien vétéran de Sony, Daybreak Games et Naughty Dog, a annoncé via son compte Twitter personnel qu’il avait rejoint les rangs de Studios en ligne ZeniMax pour travailler sur un nouveau jeu vidéo triple A qui n’a pas encore été officiellement publié et qui appartient à une toute nouvelle licence.

Une nouvelle équipe basée à San Diego

Pour ceux qui ne connaissent pas cette étude, c’est le développeur chargé de donner forme et vie à The Elder Scrolls Online, le MMO situé dans l’univers de The Elder Scrolls sorti en 2014 et qui n’a pas cessé de recevoir des extensions sur une base régulière.

Je suis heureux d’annoncer que j’ai rejoint @ZeniMax_Online en tant que Designer senior travaillant avec mon bon ami Ben Jones (@Bagelbeard) sur une nouvelle adresse IP AAA non annoncée! Je suis ravi que cela se passe enfin et je voulais partager quelques détails .🧵1 / 4 pic.twitter.com/YBU9YvCenM— Quentin Cobb (@QTrainCobb) 7 décembre 2020

Comme l’explique Cobb, Lui et d’autres développeurs ont formé une nouvelle équipe basée à San Diego et qui embauche déjà du personnel pour mener à bien le projet.. Comme vous pouvez le deviner, aucun détail officiel d’aucune sorte n’a été donné sur le jeu en tant que tel et en raison des rôles qui ont été révélés, au moins nous savons qu’il y aura une sorte d’élément de combat, puisque John Bautista sera en charge de la conception de son jeu. système de combat.

De plus, les offres d’emploi mentionnent que Les candidats doivent avoir de l’expérience dans les jeux du monde ouvert et les titres en ligne conçus comme un jeu en tant que service, donc tout semble que les coups finiront par y aller.

Un projet à long terme

Bien entendu, nous en profitons pour vous rappeler que Zenimax Online Studios fait partie du groupe Zenimax Media, qui a été récemment racheté par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars, donc, à tout le moins, on pourrait attendre son lancement sur les consoles Xbox et Windows. De même, considérant que les travaux sur le projet ont récemment commencéNous ne pensons pas qu’il sera présenté ou publié avant longtemps.