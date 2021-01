Tim Schafer indique également qu’ils se sont engagés à terminer le développement sans craquer.

Il y a des jeux qui, pour certaines raisons ou d’autres, ont des développements considérablement longs et il semble qu’ils n’arriveront jamais. C’est le cas de Psychonauts 2, qui a été annoncé lors du gala des Game Awards 2015 et qui, à ce jour, n’a pas encore atteint les magasins. Mais de Double Fine, le studio responsable du jeu, avec Tim Schafer à la barre, ils ont profité du début d’année pour rassurer les fans et assurer qu’il arrivera en 2021.

Psychonauts 2 a été annoncé il y a plus de 5 ansL’équipe du jeu a publié une vidéo de 9 minutes mettant en vedette Tim Schafer lui-même, vêtu d’un pull de Noël. Dans celui-ci, ils en profitent pour faire le point sur le statut de Psychonauts 2, qu’ils disent “presque terminé” et précisent également que “tous les niveaux du jeu sont disponibles”. L’objectif de Double amendeLorsque vos vacances de Noël sont terminées, c’est pour revenir de votre pause, la terminer et la peaufiner. Ils confirment que sera publié en 2021, bien qu’ils n’indiquent pas de date estimée.

Dans la vidéo, ils parlent également de la difficulté du processus de création en 2020 et que, malgré les inconvénients, s’est engagé à rendre le jeu crunch gratuitDepuis lors du premier match, ils ont fait “l’un des pires craquements que nous ayons jamais fait”, déclare Schafer. Et que, maintenant, tout le monde travaille de chez soi pour terminer le travail. Ils indiquent qu’ils ont travaillé en équipe via Zoom, avec une partie de l’équipe jouant chaque version tandis que le reste regarde pour une analyse plus approfondie et détermine ce qui peut être amélioré.

Le dernier que nous avons entendu de Psychonauts 2 était une vidéo du chant de Jack Black. Le jeu viendra quelque part en 2021 sur Xbox One, Xbox Series X (inclus dans Game Pass sur les deux), PC et PS4.

