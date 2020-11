Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La PlayStation 5 fonctionne non seulement avec des titres dédiés à la console, mais il est également possible de jouer aux titres PlayStation 4 grâce à la rétrocompatibilité et ils peuvent même profiter des fonctionnalités du système pour améliorer ses performances. Cependant, quelque chose qui a récemment attiré notre attention est que Rocket League n’aurait aucune amélioration par rapport à la PlayStation 4 contrairement à la Xbox Series X | S et à la Xbox One. On ne savait pas pourquoi Psyonix avait pris cette décision, mais aujourd’hui il a expliqué que c’est à cause du fonctionnement de la rétrocompatibilité.

Le développeur du titre a contacté Push Square pour clarifier pourquoi la version PlayStation 5 offrirait les mêmes performances que la PlayStation 4 et a mentionné qu’elle ne pouvait pas profiter des fonctionnalités de la PlayStation 5 en raison du fonctionnement de la version. Rétrocompatibilité sur PlayStation 5.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Rocket League est désormais free-to-play et a obtenu de très bons résultats.

L’amélioration de la rétrocompatibilité semble être plus accessible sur Xbox Series X | S

Selon la responsable de la communauté du studio, Stephanie Thoensen, l’équipe s’est concentrée cette année sur la création du jeu gratuit, en plus d’améliorer le système de tournois, elle a donc dû gérer le temps et partir. hors d’autres tâches.

Pour que Rocket League puisse bénéficier des améliorations de la PlayStation 5, il aurait fallu au développeur investir un temps considérable, car non seulement un «patch mineur» suffisait, comme dans Xbox Series X | S, mais un «port natif plein en raison de la façon dont la compatibilité est mise en œuvre dans la console ”PlayStation 5.

Il semble donc que la rétrocompatibilité améliorée de la PlayStation 5 ne soit pas aussi facile à réaliser que vous pourriez le penser. Rappelons qu’Insomniac Games a récemment confirmé que Ghost of Tsushima présenterait des améliorations de performances, en particulier des temps de chargement plus courts et un gameplay à 60 fps grâce à la technologie Boost. Les déclarations de Psyonix suggèrent donc que ce travail de rétrocompatibilité a coûté du temps au studio Sony et que ce n’est pas aussi facile que vous le pensez.

Aussi, je confirme qu’il est plus facile de profiter de la compatibilité ascendante améliorée qui est plus accessible sur Xbox Series X | S.

Que pensez-vous de la décision de Psyonix? Pensiez-vous que la rétrocompatibilité avec les améliorations serait si compliquée? Dites le nous dans les commentaires.

Rocket League est maintenant disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

