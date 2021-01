Depuis sa création, le PUBG battle royale est bien connu pour son plaisir, mais pas spécialement pour sa grande section technique. Après tout, il y a un certain nombre d’erreurs qui ne cessent d’étonner les joueurs de manière inattendue, et bien que cela soit agréable pour le moment, le studio est plus que prêt à corriger cela et à améliorer leur travail autant que possible.

Du moins, c’est ce qu’ils ont indiqué dans un nouveau message pour la communauté des joueurs dans une lettre dans laquelle ils ont été sincères. En cela, ils parlent de savoir qu’il y a des erreurs et, surtout, les problèmes que vivent les joueurs qui aiment le travail de la nouvelle génération. En fait, ils disent qu’ils savent que les derniers patchs auraient pu être beaucoup plus polis.

PUBG | Studios Bluehole

Par conséquent, ils n’ont pas hésité à communiquer avec les joueurs afin de transmettre le message qu’ils sont déterminés à s’améliorer, qu’ils veulent amener leur travail à un bien meilleur niveau. Son intention est simplement d’amener les joueurs à apprécier chaque nouveau défi qu’ils présentent et, bien sûr, toutes les nouveautés que les nouvelles saisons apportent avec eux.

En attendant, nous vous rappelons que PUBG peut être apprécié sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. Ses créateurs sont déterminés à améliorer leur travail et les joueurs sont plus qu’impatients de mettre leurs compétences à l’épreuve dans un jeu. produit plus que réussi. Après tout, nous sommes confrontés à la première bataille royale qui a signifié un avant et un après.