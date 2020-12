Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les joueurs peuvent désormais profiter des BATTLEGROUNDS de PLAYERUNKNOWN sur les consoles de nouvelle génération. Le Battle Royale est arrivé avec des améliorations de PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S à la mi-novembre.

PUBG Corp. veut tirer pleinement parti du potentiel du nouveau matériel, afin de préparer des optimisations plus spécifiques pour chaque système. La société a assuré que le titre fonctionnait avec des améliorations grâce à la rétrocompatibilité, mais qu’il n’avait pas encore atteint ses performances les plus élevées.

En revanche, l’étude travaille déjà à résoudre certains problèmes de chargement et une erreur qui empêche de déverrouiller certains trophées sur les consoles PlayStation.

Diverses optimisations sont en cours vers PUBG pour PS5 et Xbox Series X | S

Pour commencer, il y a de très bonnes nouvelles pour les utilisateurs de la Xbox Series S, car Battle Royale fonctionnera à 60 ips avec la mise à jour 9.2 pour les consoles. La société a expliqué que le titre de ladite console est la version pour Xbox One S avec quelques ajustements.

D’autre part, il a révélé que la mise en œuvre de chaque amélioration pour la nouvelle génération comporte un risque, ils analysent donc attentivement toute optimisation possible. Ils étudient actuellement plus d’options pour les joueurs pour configurer la résolution, la limite de fps et V-Sync.

«L’ajout de ces options nécessitera également une quantité considérable de tests sur le front de la stabilité, mais avec de plus en plus de joueurs mettant la main sur les consoles Xbox Series X | S et PS5 dans les mois à venir, l’équipe de développement travaille d’arrache-pied pour vous fournir ces options dès que possible », indique l’étude.

Il est prévu que les changements, ajustements et ajouts soient disponibles en 2021. Les premières optimisations arriveront entre janvier et mars, à une date encore à confirmer. PUBG Corp. se concentrera également sur la résolution des problèmes de chargement des éléments dans les jeux. Pour ce faire, il a scanné les cartes de Battle Royale pour analyser quels éléments doivent être priorisés en termes de charge.

«Cependant, 3 de nos cartes sont assez volumineuses et utilisent plus de ressources, et à cause de cela, nos scans peuvent avoir manqué certains objets (…) nous devrons probablement optimiser les objets et poursuivre nos efforts pour améliorer les performances. marchandises générales », a déclaré le développeur.

Ils vont résoudre le problème de PUBG avec les trophées PLayStation

Les joueurs ont signalé que certains trophées PlayStation ne sont pas débloqués correctement dans Battle Royale. PUBG Corp. a expliqué que cela était dû à une erreur de sauvegarde des données sur les serveurs.

La bonne nouvelle est que l’entreprise s’efforce déjà de résoudre le problème. Pour être plus précis, vous préparez une mise à jour qui rendra possible une méthode de stockage de données plus stable.

Malheureusement, la tâche prendra beaucoup de temps, car elle implique certaines réglementations supplémentaires avec la plate-forme et une mise à jour du middleware.

“Nous comprenons à quel point les problèmes liés aux Trophées peuvent être ennuyeux, mais nos ingénieurs et nos éléments d’assurance qualité mettent beaucoup de temps à s’assurer que la mise à jour du SDK ne crée pas de problèmes critiques”, a conclu PUBG Corp.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous trouverez ici plus d’informations sur lui.