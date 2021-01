La société Battlegrounds de PlayerUnknown est ouverte sur les problèmes des derniers correctifs.

PlayerUnknown’s Battlegrounds n’est pas un jeu connu pour avoir un look technique soigné, précisément. Et des années après sa sortie sur consoles, son performances sur Xbox One et PS4 il conserve ses avantages et ses inconvénients, ce qu’ils reconnaissent maintenant à partir de l’étude elle-même. Dans une lettre à la communauté, PUBG Corp. parle de l’état des derniers correctifs de la console et des problèmes avec se bloque et erreurs qui reçoivent des joueurs PlayStation 5 et Xbox Series X dans des versions rétrocompatibles du jeu.

Nos derniers correctifs pourraient être plus perfectionnés en ce qui concerne la qualité PUBG Corp.“Cordialement, nos derniers patchs pourraient être plus polis en ce qui concerne la qualité “, commence le message du studio pour clôturer l’année, faisant toujours référence aux consoles.” Nous avons observé une augmentation de Raccrocher, chevauchements, se fige, temps de chargement très longs, Chutes de FPS, etc. Nos ingénieurs ont priorisé ces problèmes et ont travaillé pour réduire l’utilisation de la mémoire, optimiser le code Et demais”

En cela, PUBG Corp. explique que le code de jeu actuel est “très difficile à déboguer“étant donné le grand nombre d’ajouts qui ont été faits au fil des ans, et que ses ingénieurs” étudient en profondeur le code “dans les consoles pour identifier les causes de ces erreurs, bien que”la situation est compliquée et j’ai peur qu’ils aient besoin de plus de temps pour enquêter », disent-ils.

“Il est important de mieux prévenir ces problèmes d’entrée et en 2021 nous procéderons à des contrôles plus stricts de performances et de stabilité dans nos tests d’assurance qualité », ajoute l’étude, promettant que les mises à jour des consoles seront plus poli l’année prochaine. Cependant, et avec de nouvelles plates-formes en préparation, il semble que les versions rétrocompatibles posent des problèmes supplémentaires pour les joueurs PS5 et Xbox Series.

En 2021, nous procéderons à des contrôles de performance plus stricts sur PUBG Corp.“Ils ont commencé à apparaître problèmes propres à ces appareils“, ils commencent à expliquer, citant des plantages et la réinitialisation de la configuration dans les versions de nouvelle génération.” Tout problème survenant dans le nouvelles consoles il faut le corriger dans les versions Xbox One et PlayStation 4 », poursuit PUBG Corp. qui promet à nouveau d’améliorer les performances sur ces consoles en attendant une version de nouvelle génération correct.

“Nous savons à quel point vous appréciez le jeu sur les consoles de nouvelle génération qui ont eu la chance d’avoir l’un de ces appareils super puissants, alors essayons rendre le jeu plus stable là aussi“Promettez aux responsables des champs de bataille de PlayerUnknown. Nous vous rappelons que les versions de PS4 Pro et Xbox One X ont été mises à jour lors du lancement des nouvelles consoles avec des améliorations en charges et en mode 60 FPS, leur étude est garantie, et qu’elle est désormais disponible Saison 10 du jeu avec une nouvelle carte.

