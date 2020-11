Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a 3 ans, le monde des jeux vidéo était impressionné par PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, dont la proposition d’une bataille rangée entre 100 joueurs et avec un seul gagnant semblait avoir frappé la cible, offrant une option intéressante pour les fans de multijoueurs. Cependant, cet avenir prometteur s’est heurté à Fortnite: Battle Royale, qui a accepté la proposition et l’a transformée en un énorme succès. Malgré cela, le passage des années pourrait donner à PUBG une nouvelle opportunité car cette année, il est devenu l’une des marques de jeux vidéo les plus influentes.

VentureBeat a présenté un rapport réalisé à partir des données de CreatorIQ, une plateforme de marketing d’influence et des tendances, qui représente les marques les plus performantes au monde, une situation qui les place également comme les idéales pour mener des campagnes publicitaires. Eh bien, cette analyse, réalisée en tenant compte de toutes sortes de variables et de mesures liées aux jeux vidéo et aux créateurs de contenu, a montré qu’en septembre, PUBG était la marque la plus influente grâce à sa valeur médiatique, qui à l’époque était estimée pour 24,5 millions de dollars.

Qu’est ce que ça signifie? Eh bien, celui du contenu sponsorisé total, des publications et du contenu créé, 13,75% était lié à PUBG, un chiffre qui semble annoncer que la Battle Royale pourrait vivre une deuxième étape en or car bien qu’elle soit restée sur la scène, la réalité est que les projecteurs ont été mis sur le jeu d’Epic Games, mais cela pourrait changer maintenant que Fortnite semble être à la baisse et PUBG à la hausse.

D’autre part, PUBG et PUBG Corporation, en tant que marque, se sont positionnés à la pointe du secteur au-dessus de PlayStation, Twitch, Nintendo et Xbox en septembre.

PUBG est disponible sur Xbox One, PC et PS4. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

