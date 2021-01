Il s’agit d’un jeu “lié à PUBG” et toujours non annoncé, à la fois pour PC et consoles.

Des nouvelles importantes arrivent Krafton, la société mère de PUBG Corp. Comme vous pouvez le déduire de son nom, il est propriétaire de PlayerUnknown’s Battlegrounds, le jeu de bataille royale à succès créé par Brendan Greene qui a suscité la fureur du genre en 2017. Avec le succès que cela continue proposition au fil des ans, il semble que l’entreprise envisage de publier un nouveau jeu PUBG en 2022 pour PC et consoles. Et nous ne parlons pas du protocole Callisto.

Krafton prévoit de publier un jeu lié à PUBG en 2022La nouvelle vient de Bloomberg, le portail financier qui a récemment parlé avec le PDG de Krafton, Kim Chang-han, des projets de l’entreprise avant de devenir public. L’article indique que “la société prévoit de sortir un nouveau jeu mobile Battle Royale cette année, basé sur PUBG, un autre jeu lié à PUBG pour PC et consoles l’année prochaine, et un jeu d’horreur de survie en 2022 qui montrera l’univers PUBG 300 ans dans le futur. “

Le dernier des trois jeux, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, concerne le protocole Callisto, le nouveau jeu d’horreur du créateur de Dead Space qui, d’une manière ou d’une autre, sera liée à l’univers Battlegrounds de PlayerUnknown. Mais le plus intéressant de tous est ce deuxième titre qu’ils mentionnent. Après avoir exclu le jeu d’horreur, la seule possibilité qui reste est qu’il soit un nouveau jeu inopiné par la société PUBG, sans beaucoup d’informations au-delà de ce qui en sortira sur PC et consoles.

Avec les rumeurs qui sonnent depuis des mois, sûrement plus que l’on pense déjà une suite de PUBG, bien qu’il soit possible que l’entreprise prépare une proposition autre que la bataille royale pour diversifiez votre catalogue de jeux. Une stratégie que, encore une fois, on voit se refléter dans le développement d’un survival horror pour un joueur dans le cadre de sa saga. Les champs de bataille de PlayerUnknown ont dépassé les 70 millions de jeux vendus en 2020, et avec la sortie de son contenu de la saison 10 en décembre, nous verrons ce que l’avenir réserve à la série.

