Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Réussir sur le marché concurrentiel du mobile n’est pas facile et même s’il peut sembler que le nom d’une IP suffit à garantir de bons résultats, la réalité est que le secteur est très différent de ce que l’on voit dans la console et le PC. Eh bien, malgré le fait qu’à un moment donné, on pensait que le succès de PUBG s’estomperait entre les mains de Fortnite: Battle Royale, mais la réalité est que la franchise a repris le chemin du triomphe et dans le cas de sa version mobile, elle est devenue dans le jeu le plus réussi de l’année.

Sensor Tower, une entreprise spécialisée dans le secteur des jeux mobiles, a présenté son rapport avec les jeux les plus réussis de 2020 et y a révélé que PUBG Mobile est le titre le plus réussi après avoir enregistré des revenus de 2600 millions de dollars américains tout au long de 2020, un chiffre obtenu en ajoutant ses performances commerciales dans l’App Store et Google Play dans ses 2 versions, PUBG Mobile et sa localisation en Chine, Game For Peace. Ce beau résultat en termes de chiffre d’affaires de PUBG Mobile représente une augmentation de 64,3% par rapport à celui obtenu en 2019 et a suffi à surpasser l’un des jeux les plus aboutis du secteur ces dernières années, Honor of Kings.

D’autre part, le rapport souligne que, y compris les 2 titres susmentionnés, il y avait 5 jeux qui ont dépassé les 1000 millions de dollars de revenus en 2020, étant la troisième place Pokémon GO, suivie de Coin Master et Roblox, dont les chiffres obtenus montrent le coup de pouce que le jeu mobile a eu en raison de la pandémie.

PUBG Mobile est disponible sur les appareils iOS et Android. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source