La bataille royale augmente ses possibilités et son nouveau contenu sera bientôt disponible sur consoles et PC.

PUBG continue de croître et les responsables ont révélé les nouveaux détails du Saison 10 du jeu qui, entre autres ajouts, comprendra une nouvelle carte appelée Haven. Le contenu sera disponible le 16 décembre sur PC et un jour plus tard sur consoles.

La nouvelle carte PUBG promet de la verticalité et sera la plus dense à ce jourComme indiqué par Krafton, ce sera le champ de bataille le plus dense de PUBG à ce jour. La carte comportera 32 joueurs descendant dans un environnement urbain situé dans un coucher de soleil. Ce sera une île industrielle avec de la verticalité et de nombreuses possibilités pour les combattants. Parmi les emplacements qu’il aura, il y aura des aciéries, des gisements de charbon, une zone industrielle et une zone résidentielle, un viaduc et des quais.

UNE nouvelle faction ennemie connue sous le nom de “Pilier”, un groupe de combattants contrôlé par l’IA gardant de précieux dépôts de butin qui seront sur la carte en milieu de partie. Ils seront un élément clé de l’un des nouveaux mécanismes qui mettront la lutte pour la survie à l’extrême. Ils auront également leurs propres véhicules, comme un camion tactique qui parcourt la carte à la recherche de survivants à attaquer ou même un hélicoptère Scout.

Si vous utilisez un PC, vous pouvez en essayer un maintenant version précédente de la mise à jour 10.1 sur le serveur de test PUBG. N’oubliez pas que lors du gala The Game Awards, nous verrons le spin-off PUBG du créateur de Dead Space pour PS5 et Xbox Series X | S.

