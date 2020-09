Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bientôt, la mascotte de Nintendo, Mario, aura 35 ans et Nintendo a déjà annoncé comment elle célèbrera ce grand événement. Dans tout cela se trouve l’association avec la société Puma, qui mettra en vente des designs incroyables de ses chaussures de tennis. Jusqu’à présent, nous savions qu’il n’y aurait qu’un seul modèle, inspiré de Mario, mais apparemment il y en aura d’autres qui correspondront aux 3 titres de la collection Super Mario 3D All-Stars.

Il y a quelques jours, plusieurs images de baskets Puma RS-Dreamer aux couleurs de Mario sont apparues. Eh bien, tout semble indiquer que les chaussures sont davantage inspirées de Super Mario 64, car la société prépare plus de tennis pour célébrer la franchise et les 2 autres paires seront inspirées de Super Mario Galaxy et Super Mario Sunshine.

Nous le savons grâce au site Web Footlocker, où les utilisateurs ont découvert que les 2 autres paires de la collection seront disponibles le 17 septembre, selon les informations de Nintendo Wire. Chacun sera au prix de 47 000 KWD, ce qui correspond à environ 154 USD et sera disponible pour les enfants et les adultes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Super Mario 3D All-Stars est déjà devenu le deuxième jeu le plus vendu d’Amazon à ce jour en 2020.

Les chaussures de tennis ont des détails uniques des jeux Nintendo

Bien que le modèle des chaussures de tennis soit le même, les designs les rendent complètement différents. Dans les chaussures de tennis Super Mario Galaxy, la couleur noire prédomine, avec une douce combinaison de tons violets et bleus, simulant ceux que l’on peut voir dans certaines constellations.

D’autre part, les chaussures de tennis Super Mario Sunshine tentent de communiquer le temps des vacances sur l’île Delfino grâce à une couleur bleue prédominante et des lignes blanches qui simulent le reflet du soleil dans les ondulations de l’eau.

Un détail petit mais intéressant est que les étoiles qui apparaissent à l’arrière de la chaussure de tennis ont le design qui correspond à chaque match. Dans le cas des chaussures de tennis Super Mario Sunshine, les Suns apparaissent (qui ont remplacé les étoiles), tandis que dans les chaussures de tennis Super Mario Galaxy, les Max Stars apparaissent. Les baskets Super Mario 64, quant à elles, ont le design Power Stars. De même, une image avec l’art officiel de chacun des jeux peut être vue à l’intérieur des chaussures de tennis.

De plus, l’apparition de nouveaux produits Puma sur le thème de Mario est également signalée. Bien qu’ils ne soient pas disponibles dans la boutique en ligne Puma, les utilisateurs ont trouvé les articles dans la boutique Champ Sports et au total il y a 3: 2 sweatshirts et 1 t-shirt.

Il est important de dire que si vous souhaitez vous procurer l’une de ces chaussures de tennis, vous devez être très attentif aux magasins en ligne, car ce type de chaussures exclusives a tendance à se vendre rapidement après avoir été mis en vente.

Il y aura plus de produits Puma pour célébrer Mario

Qu’as-tu pensé des chaussures de tennis? Lequel des 3 modèles avez-vous le plus aimé? Envisagez-vous d’en acheter un? Dites le nous dans les commentaires.

Ce ne sont pas les seules façons dont Nintendo fêtera le 35e anniversaire de Mario. Comme nous l’avons mentionné, Nintendo a également pensé aux jeux vidéo et l’un de ceux qu’il a annoncé est Super Mario 3D World, une version améliorée du titre Wii U. Si vous voulez savoir tout ce qui a été révélé dans le Nintendo Direct axé sur Mario, nous vous invitons à vérifier cette page.

