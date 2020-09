Capture d’écran: Head Up / Kotaku

L’automne est presque là et je suis prêt pour la saison effrayante. Avec un timing parfait, une démo pour le prochain jeu Pumpkin Jack, un jeu de plateforme d’action fortement inspiré de Medievil et d’autres jeux de l’ère PS1 et N64.

La démo de Pumpkin Jack est disponible sur Steam dans le cadre de PAX Online. Il comporte un niveau et semble être une belle tranche verticale de ce à quoi s’attendre. Le monde de Pumpkin Jack était si agréable et paisible que le diable s’est ennuyé et a créé un peu de chaos. Mais un sorcier a l’intention d’arrêter son amusement, alors le diable envoie Pumpkin Jack, un célèbre escroc et filou de l’enfer, dans le royaume pour arrêter le sorcier. En échange de son service, il sera libéré de l’enfer.

Capture d’écran: Head Up / Kotaku

Au moins dans la démo, le gameplay de Pumpkin Jack est divisé entre deux formes. Pour la majorité de la démo, j’ai couru en tant que Pumpkin Jack lui-même et j’ai utilisé une pelle pour attaquer les zombies, les rats et les monstres ennemis. Jack a un compagnon, un corbeau à qui on peut ordonner de voler vers certains endroits, de briser des barrières ou d’attaquer des ennemis hors du chemin.

À d’autres moments, vous incarnez la tête de citrouille amovible de Jack. Sous cette forme, le gameplay se concentre davantage sur la résolution d’énigmes et l’exploration de zones plus petites qui sont hors de portée du Jack au corps entier. En tant que citrouille, vous vous déplacez comme une étrange pieuvre d’Halloween, renversant des boîtes et frappant des interrupteurs afin d’ouvrir de nouvelles zones du niveau. Ces salles de puzzle citrouille interrompent le combat et la plate-forme.

Les graphismes du dessin animé et le gameplay d’action du jeu m’ont immédiatement rappelé le récent remake de Medevil. La démonstration a lieu dans une zone principalement rurale, avec des granges, des fermes et des champs. Tout a l’air charmant, et la musique optimiste mais toujours étrange crée le sentiment d’entrer dans un épisode d’Halloween d’un dessin animé du samedi matin.

G / O Media peut obtenir une commission

Selon le site officiel, Pumpkin Jack est principalement l’œuvre d’un seul homme, Nicolas Meyssonnier. Compte tenu de la qualité de cette démo, je suis impressionné. Et en tant que personne qui a toujours voulu des jeux d’Halloween plus amusants et effrayants, pas seulement des jeux d’horreur, je suis ravi de jouer au jeu complet plus tard cette année lorsqu’il arrivera sur Xbox One, PS4, Switch et PC.

Histoires liées